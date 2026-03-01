Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, ο «Μάρτης» λειτουργεί ως φυλαχτό - Τι αντιπροσωπεύουν τα χρώματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο «Μάρτης» είναι ένα ασπροκόκκινο βραχιολάκι που φοριέται από την 1η Μαρτίου ως φυλαχτό προστασίας κυρίως από τον ήλιο και το κακό μάτι.
  • Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα και το κόκκινο τη ζωή και την αγάπη, ενώ ο συνδυασμός τους εκφράζει τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη.
  • Το βραχιολάκι αφαιρείται συνήθως στο τέλος του Μαρτίου ή με το πρώτο χελιδόνι και συχνά δένεται σε καρποφόρα δέντρα ή θάμνους.
  • Η παράδοση προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και τα Ελευσίνια Μυστήρια και διατηρείται μέχρι σήμερα.
  • Παρόμοια έθιμα με διαφορετικές ονομασίες υπάρχουν και σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Snapshot powered by AI

Κάθε Μαρτίου, μικροί και μεγάλοι φορούν στον καρπό τους ένα απλό ασπροκόκκινο βραχιολάκι, τον γνωστό «Μάρτη». Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα λαϊκά έθιμα της άνοιξης, που συνδυάζει συμβολισμό, παράδοση και παιδικές αναμνήσεις.

Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, ο «Μάρτης» λειτουργεί ως φυλαχτό. Η βασική του αποστολή είναι να προστατεύει από τον πρώτο δυνατό ήλιο της άνοιξης, ώστε να μη «καεί» το δέρμα τους. Παράλληλα, πιστεύεται ότι αποτρέπει και το «κακό μάτι», λειτουργώντας ως σύμβολο προστασίας και καλοτυχίας.

Οι δύο κλωστές του έχουν τον δικό τους συμβολισμό: η λευκή αντιπροσωπεύει την αγνότητα και την καθαρότητα, ενώ η κόκκινη συμβολίζει τη ζωή και την αγάπη. Ο συνδυασμός τους εκφράζει τη μετάβαση από τον χειμώνα στην αναγέννηση της φύσης, που φέρνει η άνοιξη.

Η παράδοση θέλει το βραχιολάκι να φοριέται όλο τον Μάρτιο. Σε πολλές περιοχές αφαιρείται στο τέλος του μήνα ή μόλις κάποιος δει το πρώτο χελιδόνι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της άνοιξης. Τότε, συχνά δένεται σε καρποφόρα δέντρα για να είναι γόνιμα ή αφήνεται σε θάμνους, ώστε να το πάρουν τα χελιδόνια για τις φωλιές τους.

Οι ρίζες του εθίμου εντοπίζονται στην Αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες φορούσαν μια παρόμοια κλωστή, γνωστή ως «κρόκη». Με την πάροδο των αιώνων, το έθιμο επιβίωσε και προσαρμόστηκε, διατηρώντας τον προστατευτικό του χαρακτήρα.

Παρόμοιες παραδόσεις συναντώνται και σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με τις ονομασίες Μαρτενίτσα και Μαρτισόρ αντίστοιχα. Ο «Μάρτης», λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα βραχιολάκι, αλλά ένας ζωντανός κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αγιατολάχ Αλιρέζα Αράφι ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Συγκίνηση κι ανατριχίλα για την επετειακή φανέλα των 100 ετών | Δείτε το βίντεο - παρουσίαση

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη παρέμβαση Πούτιν: Η δολοφονία Χαμενεΐ διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ έγινε πάλι viral - «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

12:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Παγκόσμια «υπόκλιση» για το εκπληκτικό άλμα του!

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς Κύπρο; Δήλωση του Βρετανού υπ. Άμυνας και κυπριακή απάντηση

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ισραηλινοί για να εξουδετερώσουν τον Χαμενεΐ «πρόδωσαν» τη θρησκεία τους - Η λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 34χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Πλήθος κατέστρεψε μνημείο του Χαμενεΐ - «Ονειρεύομαι; Γεια σου καινούργιο κόσμε!»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 11 ημέρες χωρίς νερό στο χωριό Σιναράδες

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Kαράτσι: Έξι φιλοϊρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν μετά την εισβολή στο προξενείο των ΗΠΑ

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Γειτονιά του Τελ Αβίβ που ισοπεδώθηκε δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων

11:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς Κύπρο; Δήλωση του Βρετανού υπ. Άμυνας και κυπριακή απάντηση

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ισραηλινοί για να εξουδετερώσουν τον Χαμενεΐ «πρόδωσαν» τη θρησκεία τους - Η λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη παρέμβαση Πούτιν: Η δολοφονία Χαμενεΐ διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ έγινε πάλι viral - «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Γειτονιά του Τελ Αβίβ που ισοπεδώθηκε δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ