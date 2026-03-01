Γειτονιά του Τελ Αβίβ που ισοπεδώθηκε δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων

Σε μια κατοικημένη περιοχή στο κέντρο του Τελ Αβίβ είναι εμφανείς οι ζημιές από το σημείο που έπεσε ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος. Άφησε μία γυναίκα νεκρή, τον πρώτο μέχρι στιγμής θάνατο που αναφέρθηκε στο Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο. Η πολυκατοικία όπου έμενε έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Σήμερα το πρωί (1/3) έσπευσαν στο σημείο μπουλντόζες για να καθαρίσουν τα ερείπια.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο ρεπόρτερ του BBC άκουσε πολλαπλές εκρήξεις, όπως λέει, καθώς περισσότερα ισραηλινά αναχαιτιστικά κατέστρεψαν ιρανικούς πυραύλους.

Το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ έχει καταρρίψει σχεδόν όλους τους πυραύλους του Ιράν. Αλλά κάποιοι μπορούν ακόμα να το διαπεράσουν, ειδικά όταν γίνεται καταιγιστική ταυτόχρονη ρίψη πολλών πυραύλων καθιστώντας την αναχαίτιση εξαιρετικά δύσκολη για τα συστήματα αεράμυνας

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εν τω μεταξύ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη. «Την περασμένη ημέρα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές με στόχο την εδραίωση της αεροπορικής υπεροχής και την προετοιμασία του δρόμου προς την Τεχεράνη», αναφέρει ανακοίνωση. Προσθέτει ότι πλήττει στόχους «στην καρδιά της Τεχεράνης».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα.