Σπαράζει καρδιές η έκπληξη εγγονής στον παππού της μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Ένας παππούς στο Κολοράντο, που πάσχει από καρκίνο τελικού σταδίου, έλαβε το δώρο της ζωής του όταν η εγγονή του οργάνωσε μια παρέλαση κλασικών αυτοκινήτων που πέρασε ακριβώς μπροστά από το σπίτι του.

Ο 80χρονος Max Archuleta ήταν λάτρης των κλασικών αυτοκινήτων σε όλη του τη ζωή, όμως η οικογένειά του ανέφερε ότι μετά τη διάγνωσή του δεν είχε πλέον την ενέργεια να πηγαίνει σε εκθέσεις αυτοκινήτων.

Τότε ήταν που η εγγονή του, Annaliesse Garcia, είχε την ιδέα να φέρει το πάθος του μέχρι την εξώπορτά του. Απευθύνθηκε στην τοπική κοινότητα φίλων των αυτοκινήτων και ζήτησε από όποιον είχε κλασικό όχημα να περάσει με αυτό μπροστά από το σπίτι του παππού της την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

«Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι ο παππούς μου θα “φύγει” χαρούμενος και θα μπορέσει να δει τα κλασικά του αυτοκίνητα», είπε η Garcia μιλώντας στο Fox 31.

«Ήθελα απλώς να κάνω κάτι ξεχωριστό για εκείνον», συνέχισε, προσθέτοντας: «Θα είναι κάτι που η οικογένειά μας θα κρατήσει για πάντα».

Τελικά, δεκάδες οδηγοί εμφανίστηκαν με τα αυτοκίνητά τους για τον Archuleta και την οικογένειά του, σχηματίζοντας μια παρέλαση, κορνάροντας και χαιρετώντας καθώς περνούσαν αργά μπροστά από το σπίτι.

«Τον είχα δει [τον Archuleta] σε μια έκθεση το περασμένο καλοκαίρι. Μου φαινόταν γνωστός», είπε ο Butch Souza, ένας από τους ιδιοκτήτες κλασικών αυτοκινήτων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. «Και σκέφτηκα, ξέρεις, αυτό είναι κάτι που κάνεις για την κοινότητά σου».

