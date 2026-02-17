Ο James Van Der Beek ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους με τη σύζυγό του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Οι φίλοι του ζευγαριού γέμισαν το υπνοδωμάτιό τους με λουλούδια και κεριά, δημιουργώντας μια όμορφη και συγκινητική ατμόσφαιρα 

Ο James Van Der Beek ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους με τη σύζυγό του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ο James Van Der Beek και η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek 

Instagram
Ο James Van Der Beek ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του με τη σύζυγό του, Kimberly Van Der Beek, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, στις 11 Φεβρουαρίου.

Η συγκινητική τελετή οργανώθηκε γρήγορα με τη βοήθεια των αγαπημένων τους. Η Kimberly μιλώντας στο «People» ανέφερε: «Το αποφασίσαμε δύο μέρες νωρίτερα και οι φίλοι μας μας έφεραν νέα δαχτυλίδια, γέμισαν το υπνοδωμάτιό μας με λουλούδια και κεριά και ανανεώσαμε τους όρκους μας από το κρεβάτι».

Στην τελετή παρευρέθηκαν η οικογένειά τους και μερικοί κοντινοί φίλοι. Ο μουσικός Poranguí έπαιξε «την πιο όμορφη μουσική» και έκλεισε την τελετή με το «Somewhere Over the Rainbow», ενώ άλλοι φίλοι παρακολουθούσαν μέσω Zoom.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 1 Αυγούστου 2010 στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ.

Ο James Van Der Beek αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

Ο James Van Der Beek γνώριζε ότι το τέλος του πλησιάζει και μοναδικός του σκοπός ήταν να φύγει από την ζωή έχοντας εξασφαλίσει το μέλλον την οικογένειάς του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, κατάφερε λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του να αποκτήσει ένα εντυπωσιακό ράντσο αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων στην καρδιά του Τέξας.

James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη στενών φίλων του Van Der Beek, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτή την απόφαση.

van-der-beek-1.jpg

Ο James Van Der Beek με τη σύζυγο και τα παιδιά του / Instagram

Όπως ανέφερε φίλος του ηθοποιού στο «People», η επιθυμία του James ήταν η οικογένειά του να φύγει από το ενοίκιο και να αποκτήσει μια πιο σταθερή και μόνιμη βάση, πριν εκείνος φύγει από τη ζωή.

Ο James Van Der Beek ζούσε με την οικογένειά του για χρόνια στο Λος Άντζελες, ωστόσο το 2020 πήραν τη μεγάλη απόφαση να αφήσουν πίσω την Καλιφόρνια και να μετακομίσουν στο Τέξας, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο και ποιοτικό τρόπο ζωής.

van-der-beek-2.jpg

Ο James Van Der Beek με τη σύζυγο και τα παιδιά του / Instagram

Τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό του, ο διάσημος ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι θεραπείες για τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά του είχε πιεστεί αρκετά. Μάλιστα, ο ίδιος είχε προχωρήσει σε δημόσια δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων που σημάδεψαν την καριέρα του προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά τη σύζυγο και τα παιδιά τους.

https://www.instagram.com/reel/C64OM9eupEM/

Μετά τον τραγικό χαμό του James Van Der Beek, άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον δημιούργησαν λογαριασμό στο GoFundMe για τη σύζυγό του, Kimberley, και τα έξι παιδιά τους. Ο αρχικός στόχος ήταν μόλις 500 δολάρια, όμως το κύμα αγάπης και στήριξης ήταν τεράστιο. Το ποσό εκτοξεύτηκε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, μέσα από 48.000 δωρεές, με τη συμβολή και διάσημων αστέρων του Χόλιγουντ, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και η Ζόε Σαλντάνα.

