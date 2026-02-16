James Van Der Beek: Το συντριπτικό κόστος θεραπείας και ο διάλογος για το αμερικανικό σύστημα υγείας

Με ιατρικά έξοδα που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια, ο ηθοποιός και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε διαδικτυακό έρανο, πυροδοτώντας συζήτηση για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο James Van Der Beek

Στοιχεία για το οικονομικό βάρος που αντιμετώπισε ο Τζέιμς Βαν ντερ Μπικ κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο έρχονται στο φως, αναδεικνύοντας – όπως επισημαίνεται - ένα πρόβλημα που αφορά εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του παχέος εντέρου, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του Kimberly και τα έξι παιδιά τους.

Το συντριπτικό κόστος των θεραπειών

Το οικονομικό βάρος από τη μάχη του Τζέιμς Βαν ντερ Μπικ με τον καρκίνο του παχέος εντέρου αποδείχθηκε συντριπτικό για την οικογένειά του. Το υψηλό κόστος της παρατεταμένης ιατρικής του θεραπείας φέρεται να ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του μέσω ανάρτησης στο Instagram, η σύζυγός του Kimberly κοινοποίησε σύνδεσμο για καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε από φίλους της οικογένειας, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα που σχετίζονταν με τη μακρά θεραπεία του. «Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτήν την καμπάνια για να υποστηρίξουν εμένα και τα παιδιά μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφερε.

έρανος - van der beek

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς το ποσό ξεπέρασε το 1,1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε λίγες ώρες, με τον στόχο να αυξάνεται στη συνέχεια – ενώ σε μεταγενέστερη φάση τέθηκε ακόμη υψηλότερος στόχος, στα 2 εκατομμύρια δολάρια, για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων και τη στήριξη της οικογένειας.

James Van Der Beek - οικογένεια

Ο James Van Der Beek με τη σύζυγό του Kimberly και τα έξι παιδιά τους σε οικογενειακή φωτογραφία

Η υπόθεση πυροδότησε ευρύτερο δημόσιο διάλογο γύρω από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ. Πολλοί επεσήμαναν ότι όταν ακόμη και ένας αναγνωρίσιμος ηθοποιός, με σημαντικούς οικονομικούς πόρους, αναγκάζεται να καταφύγει σε δημόσια συγκέντρωση χρημάτων για να ανταπεξέλθει στα ιατρικά έξοδα, τότε γίνεται σαφές πως για τους πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική.

Οι δωρητές

Η διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων είχε στόχο τα 2 εκατ. δολάρια και τελικά ξεπέρασε το ποσό αυτό, με σκοπό την κάλυψη των ιατρικών εξόδων αλλά και τη στήριξη της οικογένειας μετά τον θάνατό του.

έρανος - σπίλμπεργκ

Στιγμιότυπο από τη σελίδα της καμπάνιας GoFundMe με δωρεές χιλιάδων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και η προσφορά των 25.000 δολαρίων από τον Steven Spielberg και την Kate Capshaw

Μεταξύ όσων συνέβαλαν ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ και η σύζυγός του Kate Capshaw, οι οποίοι δώρισαν 25.000 δολάρια.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Zoe Saldaña βρίσκεται και αυτή στη λίστα καθώς προσέφερε 2.500 δολάρια σε μηνιαία βάση, ενώ ο σκηνοθέτης του Wicked: For Good, Jon M. Chu δώρισε 10.000 δολάρια.

Παρέμβαση για το σύστημα υγείας

Η Eva Stahl από τον οργανισμό Undue Medical Debt σχολίασε:
«Όταν ακόμη και ένας άνθρωπος με μια εύρωστη οικονομική κατάσταση, όπως ο Τζέιμς Βαν ντερ Μπικ, αναγκάζεται να προσφύγει σε έρανο για να καλύψει τη θεραπεία του, τότε γίνεται σαφές πόσο βαθιά άδικο είναι το σύστημα υγείας μας».

Η Stahl υπογραμμίζει ότι η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αναδεικνύει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα του αμερικανικού συστήματος υγείας. Όπως σημειώνει, τα ιατρικά έξοδα αποτελούν μία από τις βασικότερες αιτίες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες νοικοκυριά στις ΗΠΑ, ακόμη και για όσους θεωρητικά καλύπτονται από ασφάλιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη ενός αναγνωρίσιμου και οικονομικά ευκατάστατου ηθοποιού να αναζητήσει δημόσια οικονομική στήριξη λειτουργεί – κατά την ίδια – ως ενδεικτικό παράδειγμα του πόσο ευάλωτοι μπορεί να είναι οι πολίτες απέναντι στο κόστος της περίθαλψης.

