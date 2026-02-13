James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

Ο στενός του φίλος Alfonso Ribeiro δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία του 48χρονου ηθοποιού

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο James Van Der Beek πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από διετή μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, έχοντας δίπλα του τον στενό φίλο του Alfonso Ribeiro.
  • Ο Ribeiro δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία του Van Der Beek και περιέγραψε τη στιγμή του αποχαιρετισμού, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση και αγάπη.
  • Οι συμπρωταγωνιστές του από το «Dawson’s Creek» εξέφρασαν τη θλίψη τους και επαίνεσαν το θάρρος και την καλοσύνη του ηθοποιού.
  • Η οικογένεια ανακοίνωσε με σεβασμό τον θάνατο και ζήτησε ιδιωτικότητα, ενώ δημιούργησε λογαριασμό GoFundMe για τη στήριξη της συζύγου και των έξι παιδιών του.
  • Ο Van Der Beek αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κίμπερλι και τα έξι παιδιά τους ηλικίας από 4 έως 15 ετών.
Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος του James Van Der Beek, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από διετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή βρέθηκε ο στενός του φίλος Alfonso Ribeiro, που μοιράστηκε δημόσια τις τελευταίες, βαθιά ανθρώπινες στιγμές τους.

Ο Ribeiro, νονός της μικρότερης κόρης του Van Der Beek, Γκουέντολιν, αποκάλυψε μέσα από το Instagram ότι ήταν στο πλευρό του λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία, έγραψε: «Αυτή τραβήχτηκε από την Κίμπερλι λίγα λεπτά πριν του πω το τελευταίο μου αντίο». Και συμπλήρωσε: «Η τελευταία μας στιγμή ήταν να τον κάνω να γελάσει για μία τελευταία φορά».

Στη φωτογραφία, ο Ribeiro κρατά απαλά το κεφάλι του φίλου του, που лежει στο κρεβάτι φορώντας ένα πλεκτό καπέλο, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη βαθιά τους σχέση και τον αποχαιρετισμό.

Το συγκινητικό μήνυμα για τον «αδελφό» του

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου, ο Ribeiro ανέβασε ακόμη μία φωτογραφία από παλαιότερη στιγμή τους, όπου οι δύο φίλοι στέκονται δίπλα-δίπλα, υγιείς και χαμογελαστοί.

Στο μακροσκελές μήνυμά του έγραψε: «Είμαι συντετριμμένος με την απώλεια του φίλου μου. Ήταν ο αληθινός μου φίλος, αδελφός και οδηγός ζωής. Ήμουν μαζί του σε αυτό το τρομακτικό ταξίδι ενάντια στον καρκίνο. Περάσαμε τις κορυφές, όταν φαινόταν πως τον είχε νικήσει, και τα χαμηλότερα σημεία, όταν επέστρεψε. Έμαθα τόσα πολλά από τον Τζέιμς. Αυτός και η Κίμπερλι άλλαξαν τη ζωή μου. Θα είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά τους και θα κρατώ τον ρόλο του νονού της Γκουέν ως έναν από τους σημαντικότερους της ζωής μου. Σ’ αγαπώ, αδελφέ μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Τα συγκινητικά μηνύματα από τους συμπρωταγωνιστές του

Η είδηση του θανάτου του Van Der Beek προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους συναδέλφους του από το «Dawson’s Creek». Η Katie Holmes, με χειρόγραφη ανάρτηση στο Instagram, μίλησε για το «θάρρος, τη συμπόνια, την ανιδιοτέλεια και τη δύναμή του», προσθέτοντας ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε ένα κομμάτι της ζωής του.

Η Busy Philipps δήλωσε πως η καρδιά της «πονά βαθιά» και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στη σύζυγό του Κίμπερλι και στα έξι τους παιδιά, χαρακτηρίζοντας τον Van Der Beek «έναν στο δισεκατομμύριο».

Στο πένθος προστέθηκε και η Reese Witherspoon, η οποία έγραψε ότι είναι «συντετριμμένη» και εξήρε την καλοσύνη και τη χάρη που χαρακτήριζαν κάθε του πράξη.

Το τελευταίο μήνυμα της οικογένειας

Η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατό του με μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική δήλωση: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε για τις επιθυμίες του και την αγάπη του για τη ζωή. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητούμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο μας».

Ο Van Der Beek αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κίμπερλι και τα έξι τους παιδιά: Ολίβια 15 ετών, Τζόσουα 13, Άναμπελ 12, Εμίλια 9,5, Γκουέντολιν 7 και Τζερεμάια 4.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε λογαριασμός στο GoFundMe με στόχο τη στήριξη της οικογένειας, ώστε να καλυφθούν βασικά έξοδα διαβίωσης και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Η Κίμπερλι έγραψε: «Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτόν τον σύνδεσμο για να στηρίξουν εμένα και τα παιδιά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με ευγνωμοσύνη και ραγισμένη καρδιά».

