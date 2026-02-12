Ο James Van Der Beek και η «κατάρα του «Dawson's Creek»: Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

Ο πρωταγωνιστής της διάσημης σειράς, James Van Der Beek έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο James Van Der Beek και η «κατάρα του «Dawson's Creek»: Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ
Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η είδηση θανάτου του James Van Der Beek, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο τραγικός χαμός του διάσημου ηθοποιού την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έχει οδηγήσει σε αύξηση των προβολών της αγαπημένης σειράς των ‘90s, «Dawson's Creek», η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο WB Network μεταξύ 1998 και 2003 και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τις καριέρες των Katie Holmes, Michelle Williams και Joshua Jackson.

Παρά τη δημοτικότητα που απέκτησαν οι ηθοποιοί μέσα από τη σειρά, η ζωή τους συνοδεύτηκε από δυσκολίες, τόσο από προβλήματα υγείας όσο και από προσωπικές τραγωδίες.

James Van Der Beek

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του James Van Der Beek στη δημοφιλή σειρά τον καθιέρωσε ως είδωλο αρκετών εφήβων των 90s, μία επιτυχία που συνεχίστηκε με τους ρόλους τους στο «Varsity Blues» και το «The Rules of Attraction».

Μέχρι το τέλος της σειράς, είχε επίσης καταφέρει να μπει στη λίστα των 50 πιο όμορφων ανδρών του People Magazine.

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 2000 άρχισε να απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας, αναλαμβάνοντας ρόλους σε μικρές τηλεοπτικές παραγωγές και off-Broadway παραστάσεις, ενώ είχε λάβει μέρος και στο «Dancing With The Stars».

James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek / AP

Το 2020 μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο Όστιν του Τέξας μαζί με την οικογένειά του, αναζητώντας μια πιο ήρεμη ζωή σε ένα ράντσο.

Τα τελευταία χρόνια η προσωπική του ζωή βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, όταν τον Νοέμβριο του 2024 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι ήθελε να αντιμετωπίσει αυτή την περιπέτεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του μόνο την πολύτιμη οικογένειά του.

van-der-beek.jpg

Ο James Van Der Beek στην σειρά «Dawson's Creek»

Δυστυχώς, αυτήν την εβδομάδα ο James Van Der Beek έχασε τη μάχη του με τον καρκίνο, με τη σύζυγό του να ανακοινώνει τον θάνατο του ηθοποιού στο Instagram, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Michelle Williams

Η Michelle Williams υποδύθηκε την Jen Lindley, το «κακό κορίτσι» της Νέας Υόρκης που έπρεπε να μετακομίσει στο Capeside για να ζήσει με τη γιαγιά της.

Μετά το «Dawson’s Creek», η Michelle έχει σημειώσει εντυπωσιακή καριέρα, με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και δύο νίκες στις «Χρυσές Σφαίρες».

williams-1.jpg

Η Michelle Williams και ο James Van Der Beek στο «Dawson's Creek»

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ρόλους της ήταν στην ταινία Brokeback Mountain το 2004, όπου γνώρισε και τον σύντροφό της, Heath Ledger. Το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη τους, Matilda, τον Οκτώβριο του 2005, αλλά χώρισαν το 2007.

OSCAR LUNCHEON

Ο Heath Ledger και η Michelle Williams / AP

Τρεις μήνες αργότερα, ο Ledger πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Obi Ndefo

Ο Obi Ndefo, που υποδυόταν τον Bodie Wells στο «Dawson’s Creek» από το 1998 έως το 2002, πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 σε ηλικία 51 ετών, πέντε χρόνια μετά το τραγικό ατύχημα που τον οδήγησε στον ακρωτηριασμό των ποδιών του.

Ο ηθοποιός, απόφοιτος του Yale, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τον Αύγουστο του 2019. Οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν τα πόδια του – το ένα είχε καταστραφεί πλήρως και το άλλο ήταν μερικώς αποκομμένο. Το ατύχημα συνέβη ενώ φόρτωνε ένα ψυγειάκι στο πορτμπαγκάζ του έξω από ένα Erewhon Market στη Beverly Boulevard, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και τον χτύπησε.

obi.jpg

Ο Obi Ndefo / Πηγή: YouTube

Οι φίλοι και η οικογένεια του Ndefo δημιούργησαν μια σελίδα GoFundMe μετά το ατύχημα, συγκεντρώνοντας πάνω από 290.000 δολάρια για «νέα προσθετικά πόδια, χειρουργεία και ιατρικά έξοδα που δεν καλύπτονται από ασφάλεια, καθώς και για να γίνει το σπίτι του προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία 51 ετών, την ίδια περίοδο που ο James Van Der Beek διαγνώστηκε με καρκίνο.

Heidi Ferrer

Η Heidi Ferrer, σεναριογράφος του Dawson’s Creek έδωσε τέλος στη ζωή της το 2021, σε ηλικία 51 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η Ferrer είχε παραμείνει καθηλωμένη στο κρεβάτι και αντιμετώπιζε αφόρητους πόνους από την ημέρα που προσβλήθηκε από τον Covid-19 τον Απρίλιο του 2020.

Ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Nick Guthe, δήλωσε στο CNN ότι οι γιατροί χρειάστηκαν μήνες για να διαγνώσουν τα προβλήματα υγείας της και να την παραπέμψουν σε ειδική κλινική, κάτι που τελικά συνέβη μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

«Μου είχε πει ότι αν η κατάσταση χειροτέρευε δεν ήξερε πώς θα μπορούσε να συνεχίσει, πώς θα τα κατάφερνε, και εγώ συνέχιζα να της λέω: "Κράτα γερά, η ιατρική επιστήμη προχωρά με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ"», είχε δηλώσει ο Guthe.

