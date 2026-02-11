James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ , πρωταγωνιστής του δημοφιλούς «Dawson's Creek».

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στα τέλη του 2024, ότι πάλευε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών έδινε τη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί», αναφέρει μια δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω Instagram την Τετάρτη.

«Αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».