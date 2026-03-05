Μέσω... Σάντσεθ η νέα διαφοροποίηση Δούκα - Τον «μάλωσαν» ο Κωνσταντινόπουλος με τον Γεωργιάδη

Με ιδιαίτερα «χειρουργικό» τρόπο λόγω και της ευαίσθητης πολιτικής περιόδου που διανύουμε, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας φρόντισε να στείλει υποδόρια μηνύματα στους πολίτες που τον παρακολουθούν με πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας έσπευσε να δείξει ότι εκφράζεται και ο ίδιος πολιτικά μέσα από την ιδιαίτερα δυναμική στάση που τηρεί ο Ισπανός πρωθυπουργός απέναντι στις ΗΠΑ, αρνούμενος να παραχωρήσει ισπανικές στρατιωτικές βάσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους Αμερικανούς για τις επιθετικές τους ενέργειες στο Ιράν, προκαλώντας ταυτόχρονα την οργή του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε φραστικά στον Πέδρο Σάντσεθ, απειλώντας μάλιστα με διακοπή εμπορικών σχέσεων.

«Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ειρήνη. Με τον Σάντσεθ», γράφει στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, συνοδεύοντας την ανάρτηση και με μια φωτογραφία του Ισπανού πρωθυπουργού με το λογότυπο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα ερμηνεύεται από κάποιους και ως μια ελαφριά διαφοροποίηση από τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται να ασκεί ιδιαίτερα προσεκτική κριτική προς την κυβέρνηση για το πώς χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χάρης Δούκας δείχνει εμμέσως ότι γενικότερα ο ίδιος είναι θιασώτης πιο δυναμικών στάσεων.

Η... απάντηση στον Χάρη Δούκα πάντως, ήρθε από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος σε δική του ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, «μαλώνει» εμμέσως τον Χάρη Δούκα για τις «ισπανικές» πολιτικές του προτιμήσεις.

Στην εκτενή ανάρτησή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος επισημαίνει, χωρίς να αναφερθεί στον Χάρη Δούκα, ότι «η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο)», θυμίζοντας έτσι εμμέσως στον δήμαρχο της Αθήνας ότι η στάση του κ. Σάντσεθ δεν είναι απολύτως θετική. «Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ.».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2021, στην οποία στηλίτευε τη στήριξη της Ισπανίας στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι «αντίκειται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και στην ηθική που πρέπει να διέπει την εξωτερική πολιτική μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης».

Μάλιστα, η ανάρτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου δεν πέρασε απαρατήρητη και από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχάρη το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για την ανάρτησή του.

«Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

