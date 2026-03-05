Αραγτσί: «Θηριωδία» η βύθιση της φρεγάτας στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - «Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν»
Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι ανέσυρε 87 πτώματα και διέσωσε 32 άτομα
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αντέδρασε στη βύθιση της φρεγάτας Dena στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, κάνοντας λόγο για «θηριωδία» των ΗΠΑ 2.000 μίλια από τις ακτές της χώρας.
Ο κ. Αραγτσί τονίζει ότι το πλοίο επλήγη χωρίς καμία προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα και τονίζει ότι «οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν».
Υποβρύχιο των ΗΠΑ έπληξε την Τετάρτη (04/03) τη φρεγάτα Dena με τορπίλη, με το αποτέλεσμα να το βυθίσει, στην πρώτη τέτοια ενέργεια για το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι ανέσυρε 87 πτώματα και διέσωσε 32 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Γκάλε, στο νότιο τμήμα του νησιού.
Η φρεγάτα IRIS Dena ήταν οπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων και τορπίλες και μπορούσε να μεταφέρει ένα ελικόπτερο. Η φρεγάτα με 180μελές πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.
Το πλοίο επέστρεφε στο Ιράν μετά τη συμμετοχή του στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις MILAN 2026 στο Βισακαπατνάμ της Ινδίας.