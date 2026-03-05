Αραγτσί: «Θηριωδία» η βύθιση της φρεγάτας στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - «Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αντέδρασε στη βύθιση της φρεγάτας Dena στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, κάνοντας λόγο για «θηριωδία» των ΗΠΑ 2.000 μίλια από τις ακτές της χώρας.

Ο κ. Αραγτσί τονίζει ότι το πλοίο επλήγη χωρίς καμία προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα και τονίζει ότι «οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν».

The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

Υποβρύχιο των ΗΠΑ έπληξε την Τετάρτη (04/03) τη φρεγάτα Dena με τορπίλη, με το αποτέλεσμα να το βυθίσει, στην πρώτη τέτοια ενέργεια για το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι ανέσυρε 87 πτώματα και διέσωσε 32 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Γκάλε, στο νότιο τμήμα του νησιού.

Periscope footage of a US Navy Submarine torpedoing the Iranian Frigate Dena off the coast of Sri Lanka.



The Mk. 48 Torpedo’s 650 pound warhead can be seen detonating under the Iranian Frigate’s stern. pic.twitter.com/DypnxA1Whd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2026

Η φρεγάτα IRIS Dena ήταν οπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων και τορπίλες και μπορούσε να μεταφέρει ένα ελικόπτερο. Η φρεγάτα με 180μελές πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.

Το πλοίο επέστρεφε στο Ιράν μετά τη συμμετοχή του στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις MILAN 2026 στο Βισακαπατνάμ της Ινδίας.

