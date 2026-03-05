Αγία Βαρβάρα: Ομάδα 20 ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα σε 21χρονο - Του έκλεψαν και το μηχανάκι

Άγρια επίθεση δέχθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 21χρονος Ρώσος στην Αγία Βαρβάρα από έναν όχλο περίπου 20 ατόμων.

Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν ο 21χρονος βρισκόταν στο σημείο με έναν φίλο του. Ομάδα περίπου 20 ατόμων κρατώντας κράνη και ρόπαλα, τον χτύπησαν στο κεφάλι, έκλεψαν το μηχανάκι του και διέφυγαν στα γύρω στενά.

Ο 21χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα το μηχανάκι βρέθηκε σπασμένο στην οδό Σαχτούρη στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών κι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με την επίθεση στον νεαρό.