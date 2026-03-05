Μέση Ανατολή: Η στιγμή που πύραυλοι Tomahawks πετούν πάνω από εμπορικό πλοίο - Βίντεο

Τη συγκλονιστική στιγμή όπου δύο πύραυλοι, πιθανόν Tomahawks, κατευθυνόμενοι προς το Ιράν, πετούν πάνω από ένα εμπορικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, κατέγραψαν τα μέλη του πληρώματος.

Video shows the moment two missiles, believed to be US Tomahawks heading towards Iran, fly over a merchant vessel in the Middle East. pic.twitter.com/ufDErTsg9Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 4, 2026

Σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε το AlJazeera, δεν γνωστοποιείται η ακριβής τοποθεσία.

Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί με τα Στενά του Ορμούζ, και το αν έχουν κλείσει. Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

«Επί του παρόντος, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε την Τετάρτη ο αξιωματούχος του Ναυτικού του IRGC Μοχάμαντ Ακμπαρζαντέχ σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Khatam al-Anbiya, του κεντρικού αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Kiyumars Heidari, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ότι τα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς.

«Δεν έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και αλληλεπιδρούμε με διερχόμενα πλοία σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα», είπε.

Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με Ισραήλ και ΗΠΑ να εξαπολύουν στοχευμένες επιθέσεις, την ώρα που το Ιράν δείχνει να βάλλει κατά πάντων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν αρνήθηκαν ότι εκτόξευσαν οποιονδήποτε πύραυλο προς το τουρκικό έδαφος, επιμένοντας ότι το Ιράν σέβεται την κυριαρχία της Τουρκίας, ανέφεραν σε δήλωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρανική δήλωση έρχεται αφότου το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε την Τετάρτη ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού πέρασε από τη Συρία και το Ιράκ καταστράφηκε από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

