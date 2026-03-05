Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

Δημήτρης Δρίζος

Μια διαστημική εκτόξευση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θέαμα στον ουρανό. Αυτό ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου, όταν πύραυλος Falcon 9 της SpaceX δημιούργησε μια εντυπωσιακή «διαστημική μέδουσα» πάνω από τη Φλόριντα, ένα γιγαντιαίο φωτεινό νέφος που φώτισε τον ορίζοντα λίγο πριν από την ανατολή.

Το φαινόμενο έγινε ορατό αμέσως μετά την απογείωση, στις 5:52 π.μ. (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής), από το Cape Canaveral Space Force Station. Ο πύραυλος μετέφερε 29 νέους δορυφόρους Starlink σε χαμηλή γήινη τροχιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον γιγαντιαίο αστερισμό που παρέχει δορυφορικό ίντερνετ παγκοσμίως.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν από την τοπική ανατολή. Η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική για το εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα που κατέγραψαν δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες.

Καθώς ο πύραυλος ανέβαινε σε μεγάλο ύψος, τα καυσαέρια του δεύτερου σταδίου — αποτελούμενα κυρίως από υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα — διαστέλλονταν στη λεπτή ανώτερη ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή, ο Ήλιος, αν και δεν είχε ακόμη ανατείλει για όσους βρίσκονταν στο έδαφος, φώτιζε ήδη τα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο, ημιδιαφανές, φωτεινό νέφος με μακριές «νηματοειδείς» απολήξεις που θύμιζαν πλοκάμια μέδουσας — εξ ου και η ονομασία «space jellyfish».

Ο ρόλος του Falcon 9 και η αποστολή Starlink

Πρωταγωνιστής της αποστολής ήταν ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Falcon 9, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εκτοξευτικά οχήματα παγκοσμίως. Σε αυτή την αποστολή μετέφερε 29 δορυφόρους Starlink της σειράς 10-40 σε τροχιά.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου, με την ονομασία Booster 1080, πραγματοποίησε την 25η πτήση του πριν επιστρέψει στη Γη. Μετά τον διαχωρισμό από το δεύτερο στάδιο, προσγειώθηκε επιτυχώς στο αυτόνομο πλωτό drone ship «A Shortfall of Gravitas» στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα.

Η συγκεκριμένη προσγείωση αποτέλεσε την 580ή επιτυχημένη ανάκτηση πρώτου σταδίου στην ιστορία της εταιρείας.

Ο αστερισμός Starlink πλησιάζει τους 10.000 δορυφόρους

Οι 29 νέοι δορυφόροι προστέθηκαν στον αστερισμό Starlink, ο οποίος αριθμεί πλέον χιλιάδες ενεργές μονάδες σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου δορυφόρων ικανού να προσφέρει σύνδεση υψηλών ταχυτήτων ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Με τις πρόσφατες εκτοξεύσεις, ο συνολικός αριθμός δορυφόρων σε τροχιά πλησιάζει πλέον το ορόσημο των 10.000.

Μέχρι στιγμής, το 2026, η πλειονότητα των αποστολών της SpaceX έχει αφιερωθεί σε αυτόν ακριβώς τον στόχο: από τις 28 εκτοξεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρονιά, οι 23 αφορούσαν την επέκταση του δικτύου Starlink.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο που παρατηρήθηκε στον ουρανό της Φλόριντα δεν είναι μοναδικό. Αντιθέτως, εμφανίζεται με σχετική συχνότητα σε εκτοξεύσεις που πραγματοποιούνται λίγο πριν από την ανατολή ή αμέσως μετά τη δύση του ηλίου.

Ο συνδυασμός σκοτεινού ουρανού κοντά στο έδαφος και ηλιακού φωτισμού στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες ώστε τα ίχνη καυσαερίων να γίνουν ορατά. Τα νέφη διαστέλλονται ταχύτατα στο σχεδόν κενό των μεγάλων υψομέτρων, παίρνοντας θεαματικά σχήματα που μπορούν να παρατηρηθούν ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκτόξευσης.

