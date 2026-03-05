Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μια ημέρα όπου σιγά σιγά θα εμφανιστούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως προς κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα.

Οι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν προς Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία. Σποράδες, ανατολική και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και στην βόρεια Εύβοια.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Πιο αναλυτικά προς τα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο. Κατά διαστήματα, οι συννεφιές, κοντά στο μεσημέρι, θα συνοδευτούν από βροχοπτώσεις και παρόλα αυτά ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στην υπόλοιπη χώρα.

Επομένως, η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ανατολική και βόρεια χώρα, όπου το σκηνικό θα είναι πιο φθινοπωρινό και από την άλλη πλευρά τα δυτικά και νότια, όπου θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς όμως οι εντάσεις τους να προβληματίζουν. Ξεκινάμε από χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, που ο υδράργυρος βρίσκεται μερικούς βαθμούς πάνω από το μηδέν. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίζει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, δεν έχουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και κάποιες συννεφιές καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα, ενώ οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε λίγες συννεφιές οι οποίες θα αυξηθούν και θα δούμε και κάποιες βροχές. Οι άνεμοι θα φθάσουν έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις στην ανατολική - βορειοανατολική χώρα. Δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να δούμε να βρέχει και στα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής.

Πλέον θα αρχίσει και πάλι ο βοριάς να ενισχύεται και έτσι θα περάσουμε στον καιρό του βοριά. Σάββατο και Κυριακή θα εμφανιστούν έντονοι βοριάδες κοντά στα επίπεδα θυέλης. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην πτώση θερμοκρασίας, χωρίς να κάνει όμως αξιόλογο κρύο. Μια θερμοκρασιακή τιμή θα είναι οι 14 με 16 βαθμοί Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Επομένως, Σάββατο - Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε δυνατούς βοριάδες.

Τοπικές βροχές σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα σήμερα – Εξασθένηση θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς βοριάδες

Σταδιακά τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα κυρίως σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΚΟΣΜΟΣ

Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την παρέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

11:42ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Novibet για την διαδικασία συναλλαγής της με την Allwyn

11:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Φόβοι για νέα επισιτιστική κρίση λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ - Πώς επηρεάζονται βασικά είδη διατροφής από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά

11:19ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP1: Νέα δεδομένα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

10:54WHAT THE FACT

Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ