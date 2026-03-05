El Pais: Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα «Cristóbal Colón» στην Κύπρο

Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και άλλα πλοία του ελληνικού ναυτικού για την προστασία της Κύπρου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας

El Pais: Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα «Cristóbal Colón» στην Κύπρο
Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και άλλα πλοία του ελληνικού ναυτικού για την προστασία της Κύπρου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. «Με την ανάπτυξη του Cristóbal Colón , η Ισπανία αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανατολικών συνόρων της», τόνισε το υπουργείο Άμυνας με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Η φρεγάτα Cristóbal Colón, η πιο σύγχρονη φρεγάτα του Ισπανικού Ναυτικού, με πλήρωμα άνω των 200 ατόμων, εντάχθηκε στη ναυτική ομάδα του γαλλικού αεροπλανοφόρου στις 3 Μαρτίου για να εκτελέσει καθήκοντα συνοδείας, προστασίας και προηγμένης εκπαίδευσης στη Βαλτική Θάλασσα. Ωστόσο, η ναυτική ομάδα θα κατευθυνθεί στη Μεσόγειο, φτάνοντας στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης γύρω στις 10 Μαρτίου. Το πλοίο ανεφοδιασμού Cantabria θα βγει επίσης για λίγο στη θάλασσα για ανεφοδιασμό με καύσιμα και παροχή υποστήριξης στον Κόλπο του Κάντιθ, εξηγεί το Υπουργείο Άμυνας.

Η αποστολή του θα είναι να «παρέχει αεροπορική προστασία και άμυνα, συμπληρώνοντας έτσι τις δυνατότητες της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτύξει ο ισπανικός στρατός στην Τουρκία». «Θα βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει οποιαδήποτε εκκένωση πολιτικού προσωπικού που ενδέχεται να επηρεαστεί από τη σύγκρουση», πρόσθεσε το Υπουργείο Άμυνας.

Η El País ανέφερε επίσης ότι η Ισπανία ήταν έτοιμη να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο σε απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται από το Ιράν και τον σύμμαχό της στον Λίβανο, Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Η απόφαση να μην υποστηριχθεί ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης και να μην επιτραπεί η χρήση των ισπανικών βάσεων στο Μορόν (Σεβίλλη) και τη Ρότα (Κάδιθ) σε αυτή την επιχείρηση, δεν είναι ασυμβίβαστη με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε ένα μέλος της ΕΕ όπως η Κύπρος, τόνισαν αξιωματούχοι.

Οι πηγές που συμβουλεύτηκαν υποστηρίζουν ότι η πρώτη περίπτωση αποτελεί πράξη επιθετικότητας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στερείται νομικής βάσης και δεν έχει σαφή στόχο. Η δεύτερη, υποστηρίζουν, είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς υπεράσπιση ενός εταίρου που ζητά βοήθεια έναντι εξωτερικής επίθεσης. Η μία αποδυναμώνει τη διεθνή τάξη, ενώ η άλλη ενισχύει την Ευρώπη. Προσθέτοντας στον συμβολισμό, η Κύπρος κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, σημείωσαν κυβερνητικές πηγές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνομίλησε την περασμένη Δευτέρα με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, μεταφέροντας την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» της Ισπανίας μετά την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής. Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που αποδόθηκε στην φιλοϊρανική λιβανέζικη πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ, στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ανάγκασε την ακύρωση της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στο νησί.

Η Κύπρος, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της , αρκετοί από τους οποίους έχουν κινητοποιηθεί, όπως η Ελλάδα, η οποία έχει στείλει δύο φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη F-16, και η Γαλλία, η οποία έχει στείλει μια φρεγάτα και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην περιοχή, με την πρόσθετη αποστολή να υποστηρίξει την εκκένωση Γάλλων πολιτών στη Μέση Ανατολή. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην ανατολικότερη χώρα της Ευρώπης.

Ο Σάντσες έχει ήδη μια σειρά από στρατιωτικές επιλογές στο τραπέζι, από την αποστολή μιας μονάδας κατά των drones, μιας αντιαεροπορικής συστοιχίας NASAM, ενός αναπτυσσόμενου ραντάρ ή μιας φρεγάτας στο νησί. Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα ήταν συστήματα αεράμυνας για την προστασία από περαιτέρω επιθέσεις με πυραύλους ή drones. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν η πρώτη στρατιωτική εμπλοκή της Ισπανίας σε αυτή τη σύγκρουση, αν και με αποκλειστικά αμυντική και ευρωπαϊκή διάσταση.

