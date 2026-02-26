Πέδρο Σάντσεθ: «Δεν πάσχω από καρδιαγγειακή νόσο» - Τι είπε για τις φήμες για την υγεία του

Μεγάλη έκταση πήραν οι φήμες ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το θέμα έφτασε μέχρι και την ισπανική βουλή και τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να διαψεύσει τις φήμες.

«Η ακροδεξιά προέβλεψε το τέλος αυτής της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα. Τώρα, διαδίδουν επίσης ψέματα για την υγεία μου. Η εκστρατεία δυσφήμισης λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο: διαδίδουν τη φήμη μέσω ψευτο-ΜΜΕ, τα μέλη τους στο κοινοβούλιο την ενισχύουν και οι σχολιαστές τους θολώνουν τη δημόσια συζήτηση», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Αν και εξήγησε ότι δεν πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο εντούτοις υπογράμμισε ότι ακόμη και αν αντιμετώπιζε ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας αυτό δεν θα τον εμπόδιζε να ασκήσει τα καθήκοντά του.

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο, αλλά ακόμα και αν έπασχα, δεν θα ήταν πρόβλημα. Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από τέτοιες νόσους και ζουν μια φυσιολογική ζωή χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες που εσείς καταργείτε. Αν η μόνη μορφή αντίστασης που έχετε είναι το ψέμα, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πραγματικά καλή δουλειά. Αυτή η κυβέρνηση θα διαρκέσει πολύ καιρό», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

