Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος

Το υπουργείο Υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση τόσο για την απουσία της παιδιάτρου όσο και για την αναρρωτική άδεια που προσκόμισε

Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος
Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό παιδιού με μηνιγγίτιδα που διακομίστηκε εν ώρα εφημερίας της, με την ίδια να απουσιάζει.

Η ίδια αποκάλυψε στο «Live News» πως δεν επρόκειτο για αδικαιολόγητη απουσία της, καθώς, όπως αναφέρει, είχε προσκομίσει έγκαιρα την αναρρωτική της άδεια.

«Βρισκόμουν σε αναρρωτική άδεια, όλα αυτά που λέγονται ότι δεν υπήρχε παιδίατρος, ότι υπήρχε παιδίατρος και δεν εμφανίστηκε, ότι έδινε άλλα αντ’ άλλων οδηγίες κτλ., ότι δεν παρουσιάστηκε, ότι η άλλη παιδίατρος η διευθύντρια επίσης δεν εμφανίστηκε, όλα αυτά είναι ψέματα», ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η παιδίατρος που εφημέρευε πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου ώρες μετά την εισαγωγή του βρέφους και τότε συνάδελφοί της φέρονται να διαπίστωσαν πως η κατάστασή της δεν δικαιολογούσε τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε αρχικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο, την αγροτική γιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους.

«Το παιδί δεν καθυστέρησε, όπως είπαν, να πάρει αγωγή. Το παιδί με το που μπήκε στο νοσοκομείο, πάρθηκαν αμέσως εξετάσεις αίματος και αμέσως έλαβε αγωγή ενδοφλέβια αντιβιοτική για παν ενδεχόμενο».

«Πάρθηκαν όλες οι εξετάσεις, υπήρχε ένα θέμα με τις εξετάσεις, κάποιες εξετάσεις δεν βγήκαν, έπρεπε να γίνουν κάποιες επαναλήψεις, εκεί λίγο χάθηκε, ο χρόνος που χάθηκε, βέβαια χάθηκε πολύ λίγος χρόνος όσον αφορά την επανάληψη των εξετάσεων».

Η παιδίατρος λέει ότι έδωσε οδηγίες από το τηλέφωνο εκείνες τις πρώτες ώρες: «Παρόλα αυτά, δεν περιμέναμε τις δεύτερες εξετάσεις, από τις πρώτες έδωσα εντολή γραπτώς, προφορικά, να ξεκινήσει αντιβίωση».


Το υπουργείο Υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση τόσο για την απουσία της παιδιάτρου όσο και για την αναρρωτική άδεια που προσκόμισε. Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η γιατρός θα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων.

Η παιδίατρος που εφημέρευε στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη που θίγουν, όπως λέει, την επαγγελματική της ακεραιότητα. Η διοίκηση του νοσοκομείου που εργαζόταν, αρκέστηκε σε μία ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα: «Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα. Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ».

Βελτιωμένη η υγεία του βρέφους

Ο Ανδρέας Ηλιάδης αναφέρει το μωρό παραμένει σε θάλαμο απομόνωσης στην εντατική του νοσοκομείου Ρίου και οι γιατροί περιμένουν να ανταποκριθεί ο οργανισμός του.

«Ο μικρός ασθενής μας παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που έλαβε χώρα χθες είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ασθενούς ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο μηνιγγίτιδας. Η ταυτοποίηση έγινε ταχύτατα στο εθνικό κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας από την κα Τζανακάκη καθηγήτρια μικροβιολογίας. Θα παραμείνει στον θάλαμο απομόνωσης στην ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ. Αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο Ανδρέας Ηλιάδης στο «Live News».

Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης, παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου και έχει διαρκώς στο πλευρό του τους γονείς του.

