Καλαμαριά: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

Οι Αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως η δολοφονία του 20χρονου και να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το φονικό επεισόδιο κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κλεομένης στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους συνομιλίες που έγιναν μέσω εφαρμογής λίγα λεπτά μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του Κλεομένη. Οι συμμετέχοντες στη συνομιλία γνωρίζουν το περιστατικό αλλά και τι έχει συμβεί.

Πρόκειται για συνομιλία μεταξύ φίλων του δράστη οι οποίοι του υποδεικνύουν και τρόπους προκειμένου να αποφύγει την ταυτοποίηση προτείνοντάς του να πετάξει το τηλέφωνό του. Μάλιστα στη συνομιλία υπάρχει και άτομο που ενώ ο 20χρονος χαροπάλευε στην άσφαλτο εκείνος έγραψε «μακάρι να πεθάνει». Σε άλλο σημείο της συνομιλίας κάποιος ενημερώνει ότι στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο κάποιος άλλος καλεί άπαντες να αποχωρήσουν από τη συνομιλία.

Η σοκαριστική συνομιλία μεταξύ των φίλων του δράστη έχει ως εξής:

- Έσφαξαν Τούρκο

- Ναι τον γ..... μάγκες

- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει.

-Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

-Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

-Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

-Θα μαζευτούμε.

-Μάγκες έχει γίνει μ...., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.

-Βγείτε όλοι από την ομαδική.

-Βγείτε όλοι!

Κλειδί στην υπόθεση φαίνεται πως είναι αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος εργάζεται σαν διανομέας και είδε τι συνέβη.

Ο μάρτυρας είδε και πως ξεκίνησε το επεισόδιο που προκάλεσε το θάνατο του Κλεομένη, με τον καυγά του 20χρονου και την παρέα του με τον 23χρονο φερόμενο ως δράστη αλλά και την κατάληξή του. Ο διανομέας αφού είδε πως ξεκίνησε το επεισόδιο, πήγε την παραγγελία του και στη συνέχεια ενώ επέστρεφε κινούμενος με το μηχανάκι για να συνεχίσει την εργασία του είδε τον Κλεομένη σωριασμένο στην άσφαλτο και τους φίλους του να προσπαθούν να τον βοηθήσουν.

Οι φίλοι του θύματος, ήταν σε πανικό και σταματούσαν περαστικούς και οδηγούς αυτοκινήτων στο σημείο προκειμένου να τους βοηθήσουν να μεταφέρουν τον Κλεομένη στο νοσοκομείο. Μάλιστα οι φίλοι του προσέφεραν μέχρι και χρήματα σε όσος σταματούσαν για να τους βοηθήσουν.

Ο διανομέας που ήταν παρών σε όσα συνέβησαν ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σταμάτησε ένα παλικαράκι με την κοπέλα του, με το αμάξι. Λέει: "Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, καλά είναι το παιδί, κάπως να βοηθήσουμε". Και οι άλλοι (οι φίλοι) δεν ήθελαν να περιμένουμε ασθενοφόρα. "Θα τον πάμε εμείς" έλεγαν "στο νοσοκομείο". Σε μία φάση είπαν και σε αυτό το παιδί με την κοπέλα: "Θα σας δώσουμε λεφτά να τον πάμε με το δικό στο το αμάξι το παλικάρι". Ήταν και αυτοί σε σοκ, μιλούσαν στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον».

Σημειώνεται ότι στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο ντελιβεράς ανέφερε ότι άκουσε τον έναν από τους δύο φίλους το Κλεομένη να μιλά με τρίτο άτομο στο τηλέφωνο και του εξιστορεί τι συνέβαινε εκείνη την ώρα.

«Ο ένας από τους δύο μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας: "Αυτός δεν αναπνέει ρε συ, δεν αναπνέει". Παράλληλα, άκουγα τον συνομιλητή μέσα από το τηλέφωνο να λέει: "Δες αν έχει σφυγμό". Κατάλαβα ότι δεν μιλούσε με ασθενοφόρο ή με την αστυνομία αλλά με κάποιο τρίτο άτομο που ήξερε τι έχει γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος κατηγορούμενος το μεσημέρι της Τετάρτης πήρε το δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, που του έδειξαν την πόρτα των φυλακών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί μετά από τη νέα προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος που φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ.

Σε βάρος του κι ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη - από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

