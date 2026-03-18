Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Στη φυλακή οδηγείται ο 23χρονος κατηγορούμενος που σκότωσε τον 20χρονο Κλεομένη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας έδειξαν στον νεαρό την πόρτα των φυλακών.

Όπως αναφέρει το voria.gr, o 23χρονος έμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περισσότερο από μιάμιση ώρα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί μετά από τη νέα προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος που φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ.

Σε βάρος του κι ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη - από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

