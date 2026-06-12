Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου 

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές
INTIME NEWS
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Συνεχίζεται η κακοκαιρία το Σάββατο, με έντονες βροχές και καταιγίδες στην Χαλκιδική, την Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δ. Ελλάδα θα φθάσει τους 31 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.

Την Κυριακή (14/6), ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι ισχυροί Β-ΒΔ άνεμοι σταδιακά θα περιοριστούν στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τη Δευτέρα (15/6), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι μόνο στην Α-ΝΑ νησιωτική χώρα θα φθάνουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά 2 με 3 βαθμούς.

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Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σημειώνονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Με νέα του ανάρτηση στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τα προγνωστικά δεδομένα για την εξέλιξη του καιρού μετά το Σαββατοκύριακο (13-14/6), σημειώνοντας ότι μετά την πρόσκαιρη πτώση που θα καταγραφεί αυτό το διήμερο, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Οι μέγιστες τιμές επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30°C από τις 15 Ιουνίου και μετά, με το ECMWF να διατηρεί γενικά θερμότερη τάση από το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου, το ECMWF δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30°C, χωρίς όμως να προκύπτει σαφές σήμα για ακραία ζέστη.

Η πιο αξιόλογη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται κυρίως στο διήμερο 12–13 Ιουνίου, με το GFS να εμφανίζεται γενικά πιο «υγρό» από το ECMWF.

Στις 12 Ιουνίου η πιθανότητα για υετό άνω του 1 mm είναι πολύ υψηλή και στα δύο μοντέλα, ενώ στις 13 Ιουνίου παραμένει αυξημένη, αλλά με μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ τους. Από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου επικρατεί σαφώς πιο ξηρή εικόνα, ενώ μικρή και πιο αβέβαιη πιθανότητα τοπικών φαινομένων επανεμφανίζεται γύρω στις 17–20 Ιουνίου.

Για την Αθήνα θερμοκρασιακά, μετά την πρόσκαιρη πτώση στις 13–14 Ιουνίου, ακολουθεί σταδιακή άνοδος. Οι μέγιστες επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30°C από τις 15 Ιουνίου και μετά, με το ECMWF να διατηρεί γενικά θερμότερη τάση από το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου, το ECMWF δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30°C, χωρίς όμως να προκύπτει σαφές σήμα για ακραία ζέστη.

Η πιο αξιόλογη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται κυρίως στο διήμερο 12–13 Ιουνίου, με το GFS να εμφανίζεται γενικά πιο «υγρό» από το ECMWF. Στις 12 Ιουνίου η πιθανότητα για υετό άνω του 1 mm είναι πολύ υψηλή και στα δύο μοντέλα, ενώ στις 13 Ιουνίου παραμένει αυξημένη, αλλά με μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ τους. Από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου επικρατεί σαφώς πιο ξηρή εικόνα, ενώ μικρή και πιο αβέβαιη πιθανότητα τοπικών φαινομένων επανεμφανίζεται γύρω στις 17–20 Ιουνίου.

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