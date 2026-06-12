Καιρός - Έφτασε το «Ελ Νίνιο»: Τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχέδιο του ΠΟΥ για τα ακραία φαινόμενα

Την ίδια μέρα που η αμερικανική υπηρεσία που μελετά τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα NOAA, ανακοίνωσε την έναρξη του φαινομένου Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε ένα νέο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των θανάτων που συνδέονται με την υπερβολική ζέστη.

Ο Μάιος του 2026 έδωσε μια ανησυχητική γεύση των κορυφών θερμοκρασίας που μπορούν να επιτευχθούν στην Ευρώπη, και τα τελευταία 4 χρόνια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στη Γηραιά Ήπειρο έχουν πεθάνει από αιτίες που αποδίδονται σε ακραία καύσωνα πάνω από 200.000 άτομα.

Η πλειοψηφία αυτών των θανάτων θα μπορούσε να είχε προληφθεί, αν είχαν τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η δεύτερη έκδοση των Σχεδίων Δράσης για την Υγεία σε Περίπτωση Καύσωνα (Heat–health action plans - HHAPs) εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στη ζέστη

Η ακραία ζέστη μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, εγκεφαλοαγγειακά και ψυχικά νοσήματα. Εκτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, τα ακραία καλοκαιρινά φαινόμενα των τελευταίων ετών έχουν προκαλέσει σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες, αλλά και άτομα με χρόνιες ασθένειες, κινητικές δυσκολίες ή γνωστικές αναπηρίες, όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, αθλητές, όσοι συμμετέχουν σε μαζικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες, καθώς και μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγοι ή άτομα με ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως καθαρό νερό, ηλεκτρισμό ή επαρκή τροφή.

Πώς αντιμετωπίζεται η ζέστη;

Οι ατομικές προφυλάξεις (όπως η συχνή ενυδάτωση και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις πιο ζεστές ώρες) είναι χρήσιμες, αλλά δεν επαρκούν σε συνθήκες που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση, σε μια Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη.

Δεν αποτελεί λύση ούτε η μαζική αύξηση της χρήσης κλιματιστικών, καθώς πρόκειται για μη βιώσιμη επιλογή από περιβαλλοντική άποψη, που δεν είναι οικονομικά προσιτή για όλους και επιβαρύνει το ενεργειακό σύστημα.

Απαιτούνται βελτιώσεις στα κτίρια, ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας, καθώς και δημιουργία χώρων δροσιάς στις γειτονιές. Επίσης, χρειάζονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «αστικών θερμικών νησίδων».

Πληροφόρηση και πρόληψη

Μία άμεση και αποτελεσματική δράση είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μετεωρολογικών υπηρεσιών, υγειονομικών αρχών και πολιτών: προειδοποιήσεις πριν από τα κύματα καύσωνα, σαφείς οδηγίες μέσω εφαρμογών, τοπικές πρωτοβουλίες για ενυδάτωση και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, καθώς και καλύτερη οργάνωση των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Όλα αυτά αποτελούν κρίσιμα στοιχεία ώστε οι κοινωνίες να μην αιφνιδιαστούν από τα επόμενα κύματα καύσωνα.

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