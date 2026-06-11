Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι συνθήκες El Niño είναι πλέον παρούσες στον Ειρηνικό Ωκεανό και εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μεγαλύτερη ένταση κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-2027, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος.

Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και μπορεί να επηρεάσει τα καιρικά πρότυπα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, προκαλώντας ακραία φαινόμενα όπως ξηρασίες, πλημμύρες και μεταβολές στις θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αμερικανικών μετεωρολογικών υπηρεσιών, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το φετινό El Niño να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα κατά τους επόμενους μήνες.

Οι συνθήκες El Niño αναπτύχθηκαν τον τελευταίο μήνα, όπως αποδεικνύεται από τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας (SSTs), οι οποίες ήταν υψηλότερες από τον μέσο όρο σε όλο το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού.

Η πιο πρόσφατη εβδομαδιαία τιμή του δείκτη Niño-3.4 ήταν +0,7°C, ενώ οι δείκτες Niño-4 και Niño-1+2 διαμορφώθηκαν επίσης στα +0,7°C και +2,1°C αντίστοιχα.

Ο δείκτης θερμοκρασίας των υποεπιφανειακών υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό μειώθηκε τον τελευταίο μήνα, ωστόσο σημαντικά υψηλότερες από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες εξακολουθούν να παρατηρούνται κάτω από την επιφάνεια στη κεντρική και ανατολική περιοχή του ωκεανού.

Παράλληλα, καταγράφηκαν δυτικοί άνεμοι χαμηλού επιπέδου και ανατολικοί άνεμοι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πάνω από τον κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό. Η νεφοκάλυψη και η τροπική μεταφορά θερμότητας ήταν ελαφρώς ενισχυμένες στον κεντρικό και ανατολικό-κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό, ενώ στην Ινδονησία παρέμειναν κοντά ή κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι παραδοσιακοί δείκτες της Νότιας Ταλάντωσης (Southern Oscillation Index) παρέμειναν αρνητικοί. Συνολικά, το συνδυασμένο ωκεάνιο και ατμοσφαιρικό σύστημα αντανακλά την έναρξη συνθηκών El Niño.

H πρόγνωση της CPC

Ο μέσος όρος των μοντέλων του North American Multi-Model Ensemble (NMME), συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου CFSv2 της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ), προβλέπει ότι το El Niño θα ενισχυθεί περαιτέρω έως τον χειμώνα 2026-2027 του Βορείου Ημισφαιρίου (Ευρώπη - και Ελλάδα -, ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, το βόρειο τμήμα της Αφρικής, η Κεντρική Αμερικς και το βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό περιεχόμενο των ωκεανών και την επέκταση των ανώμαλων δυτικών ανέμων στον ισημερινό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπάρχει 63% πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα πολύ ισχυρό El Niño κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2026-Ιανουαρίου 2027, το οποίο θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ των ισχυρότερων επεισοδίων El Niño που έχουν καταγραφεί από το 1950.

Η NOAA επισημαίνει ότι ακόμη και τα πολύ ισχυρά επεισόδια El Niño δεν προκαλούν παντού τα ίδια αποτελέσματα. Ωστόσο, όσο ισχυρότερο είναι το φαινόμενο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανιστούν οι κλιματικές επιπτώσεις που συνήθως συνδέονται με αυτό.