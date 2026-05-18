El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

Αγωνία για το αν θα εξελιχθεί σε «Super El Niño»

Δημήτρης Δρίζος

  • Η NOAA/CPC επιβεβαίωσε πιθανότητα άνω του 80% για ανάπτυξη του Ελ Νίνιο μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026, με διατήρηση έως τον χειμώνα 2026
  • 27 στο βόρειο ημισφαίριο.
  • Παραμένει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ένταση του επερχόμενου επεισοδίου Ελ Νίνιο, χωρίς καμία κατηγορία να υπερισχύει σαφώς.
  • Ο όρος «Super El Niño» δεν αποτελεί επίσημη επιστημονική κατηγορία, αλλά δημοσιογραφική ορολογία για επεισόδια με ανωμαλίες επιφάνειας θάλασσας +2°C ή μεγαλύτερες στην περιοχή Niño 3.4.
  • Τα ιστορικά πολύ ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο καταγράφουν ανωμαλίες +2°C ή μεγαλύτερες, με τα έτη 1982
  • 83, 1997
  • 98 και 2015
  • 16 να ξεχωρίζουν ως παραδείγματα.
  • Η παρακολούθηση του Ελ Νίνιο πρέπει να βασίζεται σε επίσημες πηγές όπως η NOAA/CPC και ο WMO, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη αβεβαιότητα των προβλέψεων την άνοιξη λόγω του «spring forecast barrier».
Οι προβλέψεις από τα κορυφαία μετεωρολογικά κέντρα του κόσμου συγκλίνουν πλέον σε ένα κοινό σενάριο: το Ελ Νίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει.

Το αν όμως θα εξελιχθεί πραγματικά σε ένα «Super Niño», όπως εκείνα του 1997-98 ή του 2015-16, παραμένει αβέβαιο. Η απάντηση είναι πως κανείς δεν μπορεί ακόμη να το πει με σιγουριά και αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία των τελευταίων επίσημων ενημερώσεων.

Η NOAA/CPC επιβεβαίωσε το ενδεχόμενο έκδοσης «El Niño Watch» και εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 80% το φαινόμενο να αναπτυχθεί μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026 και στη συνέχεια να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τον χειμώνα 2026-27 στο βόρειο ημισφαίριο. Μέχρι εδώ όλα είναι ξεκάθαρα. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, αφορά την ένταση: στις τελευταίες ενημερώσεις, οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι μιλούν ρητά για «σημαντική αβεβαιότητα» σχετικά με την πραγματική ισχύ που μπορεί να αποκτήσει αυτό το επεισόδιο.

Αυτή τη στιγμή, καμία από τις κατηγορίες — ασθενές, μέτριο, ισχυρό ή πολύ ισχυρό — δεν υπερισχύει ξεκάθαρα στις εκτιμήσεις. Με λίγα λόγια, το Ελ Νίνιο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιστρέψει, όμως το αν θα εξελιχθεί σε ένα ιστορικό γεγονός παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο όρος «Super El Niño» εμφανίζεται εδώ και εβδομάδες σε μεγάλο μέρος των διεθνών μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας συνειρμούς με τα μεγάλα επεισόδια του παρελθόντος. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι το «super El Niño» δεν αποτελεί επίσημη επιστημονική κατηγορία. Πρόκειται για δημοσιογραφικό όρο που δημιουργήθηκε για να περιγράψει φαινόμενα με ανωμαλίες θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 ίσες ή μεγαλύτερες από +2°C, όμως δεν περιλαμβάνεται σε καμία επίσημη ταξινόμηση.

Οργανισμοί όπως η NOAA/CPC και ο WMO χρησιμοποιούν κλίμακα βασισμένη στον δείκτη ONI, ο οποίος διαχωρίζει τα επεισόδια σε ασθενή, μέτρια, ισχυρά και πολύ ισχυρά, χωρίς καμία αναφορά σε επίπεδα «super».

Όταν γίνεται λόγος για εξαιρετικά ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο, τρεις χρονιές ξεχωρίζουν στο αρχείο που βασίζεται στον δείκτη ONI: το 1982-83, το 1997-98 και το 2015-16. Όλες αυτές οι περίοδοι κατέγραψαν μέγιστες ανωμαλίες ίσες ή μεγαλύτερες από +2°C στην περιοχή El Niño 3.4 και γι’ αυτό κατατάσσονται ως «πολύ ισχυρές».

Αν το προβλεπόμενο Ελ Νίνιο του 2026 φτάσει σε αντίστοιχες τιμές, τότε θα μπορούσε να ενταχθεί στην ίδια «κατηγορία» αυτών των μεγάλων ιστορικών επεισοδίων. Προς το παρόν, όμως, κανένα προγνωστικό μοντέλο δεν μπορεί να εγγυηθεί με επιστημονική ακρίβεια τι ακριβώς θα συμβεί. Το ενδεχόμενο υπάρχει, αλλά δεν θεωρείται δεδομένο.

Το Ελ Νίνιο και η Λα Νίνια δεν είναι ούτε νέα ούτε απόλυτα σπάνια φαινόμενα. Τα επίσημα αρχεία καταγράφουν περίπου 20-25 επεισόδια Ελ Νίνιο και περίπου τον ίδιο αριθμό επεισοδίων Λα Νίνια από τα μέσα του 20ού αιώνα, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον δείκτη που χρησιμοποιείται (ONI, MEI κ.ά.) αλλά και τα κριτήρια διάρκειας και έντασης.

Επομένως, η αναφορά σε «27 επεισόδια Ελ Νίνιο και 27 επεισόδια Λα Νίνια» θεωρείται γενικά σωστή ως μια κατά προσέγγιση εκτίμηση και όχι ως απόλυτη τιμή. Το βέβαιο είναι ότι αυτά τα φαινόμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής μεταβλητότητας του γήινου κλίματος και επανεμφανίζονται εδώ και δεκαετίες με ακανόνιστο τρόπο.

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Ελ Νίνιο χωρίς υπερβολές και κινδυνολογία, οι πηγές που συνιστά ο ίδιος ο WMO είναι η NOAA/CPC, τα περιφερειακά κέντρα όπως το CIIFEN και φυσικά τα επίσημα δελτία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι προβλέψεις που εκδίδονται την άνοιξη επηρεάζονται από το λεγόμενο «spring forecast barrier», μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η αβεβαιότητα των μοντέλων ENSO και οι εκτιμήσεις για την ένταση του φαινομένου πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

