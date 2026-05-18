«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο την περίοδο που βρισκόσταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ζοσέ Μουρίνιο η επιστροφή! Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να ανακοινωθεί πως ο Πορτογάλος θα είναι από την ερχόμενη σεζόν ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και ο Μουρίνιο αναμένεται να προσγειωθεί στη Μαδρίτη το ερχόμενο Σάββατο μετά την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο για να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία δύο ετών και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να επιστρέψει ο Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.