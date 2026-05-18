«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης
Μόνο οι υπογραφές απομένουν για την επιστροφή του «Special One» στον πάγκο της Βασίλισσας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ζοσέ Μουρίνιο η επιστροφή! Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να ανακοινωθεί πως ο Πορτογάλος θα είναι από την ερχόμενη σεζόν ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και ο Μουρίνιο αναμένεται να προσγειωθεί στη Μαδρίτη το ερχόμενο Σάββατο μετά την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο για να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία δύο ετών και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να επιστρέψει ο Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπτώσεις 3% και 2% - Πώς θα τις λάβετε
12:26 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συλλήψεις πορτοφολάδων στη Σαντορίνη – Βρέθηκε μεγάλο ποσό στην κατοχή τους
12:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βενζίνη: Συνεχίζεται το ράλι ανόδου - Στα €2,10 θα φτάσει το λίτρο
11:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης
11:25 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ο σχεδιασμός για εκλογές το 2027 και το «παράθυρο» για κάλπες Σεπτέμβριο υπό 3 προϋποθέσεις
10:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ