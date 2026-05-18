«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μόνο οι υπογραφές απομένουν για την επιστροφή του «Special One» στον πάγκο της Βασίλισσας 

Newsbomb

«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο την περίοδο που βρισκόσταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης 

AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ζοσέ Μουρίνιο η επιστροφή! Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να ανακοινωθεί πως ο Πορτογάλος θα είναι από την ερχόμενη σεζόν ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και ο Μουρίνιο αναμένεται να προσγειωθεί στη Μαδρίτη το ερχόμενο Σάββατο μετά την αναμέτρηση με την Μπιλμπάο για να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για συμφωνία δύο ετών και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να επιστρέψει ο Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Ζιακόπουλος προειδοποιεί - «Ρωσική ρουλέτα το χαλάζι για τις καλλιέργειες»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Εκπτώσεις 3% και 2% - Πώς θα τις λάβετε

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Silver Alert για την εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη στη Χερσόνησο - Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμας: Στα τέλη Ιουλίου φτάνει το Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά – Τι είπε για το fly over

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Μπεν: Το χρονικό της τραγωδίας που δεν βρήκε ποτέ απάντηση - Νεκρός ή τον απήγαγαν;

12:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις πορτοφολάδων στη Σαντορίνη – Βρέθηκε μεγάλο ποσό στην κατοχή τους

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός εντόπισε τον Τομ Κρουζ σε κινούμενο τρένο για τα γυρίσματα του νέου «Mission Impossible»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βιντεοσκόπησαν τον θάνατό τους οι 5 Ιταλοί δύτες; Αναζητούν την GoPro που είχαν μαζί τους

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Καβαλίερς «διέλυσαν» τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενζίνη: Συνεχίζεται το ράλι ανόδου - Στα €2,10 θα φτάσει το λίτρο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Μεταξά: Πώς ο σκύλος θεραπείας «Ντύλαν» αλλάζει την εμπειρία των ασθενών

12:12WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη - Εξορύξεις το α' τρίμηνο του '27, εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές

12:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τις πληρωμές με μετρητά πάνω από αυτό το ποσό

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις ΗΠΑ - Συνεχίζεται η «ανταλλαγή» προτάσεων μέσω Πακιστάν

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Here we go»: Οριστικά εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες - Κατέρρευσε γείσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους - Διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

12:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τις πληρωμές με μετρητά πάνω από αυτό το ποσό

11:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο σχεδιασμός για εκλογές το 2027 και το «παράθυρο» για κάλπες Σεπτέμβριο υπό 3 προϋποθέσεις

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο διαδίκτυο για το προκλητικό twerking δημοκρατικής υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

12:12WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για απάτες με δήθεν κλήσεις της Τροχαίας - Τα μηνύματα που στέλνουν οι επιτήδειοι

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το αντικείμενο του μικρού Μπεν που βρήκαν οι ερευνητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ