Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

Snapshot Η φοιτήτρια Πέτρα Παζσίτκα εξαφανίστηκε το 1984 και θεωρήθηκε δολοφονημένη μετά από ομολογία χωρίς εύρεση πτώματος.

Το 2015 αποκαλύφθηκε πως η Πέτρα ζούσε κρυφά με ψεύτικη ταυτότητα για πάνω από 30 χρόνια, έχοντας οργανώσει η ίδια την εξαφάνισή της.

Η Πέτρα κατηγόρησε τη μητέρα της για παιδική κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε ψυχιατρικά χωρίς αποδείξεις.

Έζησε με το όνομα «Σουζάνε Σνάιντερ», εργαζόμενη σε καθαρισμούς και παράνομες δουλειές, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επίσημη επαφή.

Παρά την επανεμφάνισή της, αρνείται επαφή με την οικογένειά της και ζει απομονωμένη, με περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις.

Η Πέτρα Παζσίτκα, φοιτήτρια πληροφορικής από το Μπράουνσβαϊγκ στη βόρεια Γερμανία, ήταν 24 ετών όταν εθεάθη για τελευταία φορά στις 26 Ιουλίου 1984.

Εκείνη την ημέρα, είχε ραντεβού στον οδοντίατρο, πριν πάρει το λεωφορείο γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι για να επισκεφθεί τους γονείς της στο κοντινό Βόλφσμπουργκ.

Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ και η υπόθεση της Πέτρα εμφανίστηκε στη συνέχεια σε σειρά τηλεοπτικών εγκλημάτων, όπου έγινε αναπαράσταση των τελευταία βημάτων της νεαρής γυναίκας πριν από την εξαφάνισή της.

Αλλά, παρά τις προσπάθειες κανένα στοιχείο ή μαρτυρία δεν υπήρξε για την τύχη της.

Την επόμενη χρονιά της εξαφάνισης, ένας 19χρονος μαθητευόμενος ξυλουργός, ο Γκούντερ Κ., ομολόγησε τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 14χρονου κοριτσιού στην ίδια περιοχή όπου είχε δει για τελευταία φορά η Πέτρα. Δύο χρόνια αργότερα, «ομολόγησε» ότι είχε σκοτώσει και τη φοιτήτρια.

Ωστόσο, το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ και το 1989 κηρύχθηκε επίσημα νεκρή, ενώ η υπόθεση έκλεισε.

Η ανατροπή ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η αστυνομία του Ντίσελντορφ διερεύνησε μια ληστεία στο σπίτι μιας 55χρονης γυναίκας.

Οι αρχές βρήκαν σύντομα την αρχική ταυτότητα του θύματος στο σπίτι, γεγονός που την οδήγησε να παραδεχτεί ότι ζούσε μια ψεύτικη ζωή για περισσότερα από 30 χρόνια και ότι στην πραγματικότητα ήταν η Πέτρα Παζσίτκα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε τότε: «Είπε ελάχιστα για το ιστορικό της εξαφάνισής της και για το λόγο που έφυγε τότε. Είπε ότι το είχε προετοιμάσει και ότι το ήθελε».

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η αγνοούμενη φοιτήτρια είχε κρυφά μαζέψει 4.000 γερμανικά μάρκα (περίπου 2.000 ευρώ σήμερα) για να χρηματοδοτήσει το σχέδιό της και είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματός της σε μια φοιτήτρια γειτόνισσα για να φροντίζει τα πουλιά της.

Ο πρώτος σταθμός της Πέτρα ήταν ένα διαμέρισμα, περίπου 150 μίλια από το Μπράουνσβαϊγκ, όπου πέρασε απαρατήρητη και ξεκίνησε μια εντελώς νέα ζωή.

Γείτονες στο Ντίσελντορφ ανέφεραν ότι ήταν κλειστή στον εαυτό της και είχε ελάχιστες επαφές με άλλους. Οι αρχές πιστεύουν ότι βγάζει τα προς το ζην με εργασίες στη μαύρη αγορά, χωρίς όμως να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η οικογένειά της είναι συντετριμμένη. Προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση, αλλά η Πέτρα Π. επιμένει ότι δεν θέλει καμία επαφή μαζί τους», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος.

Πέρυσι, η Πέτρα μίλησε στη γερμανική εφημερίδα Bild, κατηγορώντας τη μητέρα της ότι την χτυπούσε και την κακοποιούσε όταν ήταν παιδί. «Ήμουν 24 ετών, φοιτήτρια πληροφορικής στο Μπράουνσβαϊγκ. Έξυπνη, ήσυχη, υπάκουη. Δεν ήξερα γιατί έφευγα. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να φύγω», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ψυχίατρος διέγνωσε σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία, ισχυρισμούς που δεν μπορεί να αποδείξει. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το σώμα μου ξέρει. Με πούλησαν και σε άντρες».



Αφού ξεκίνησε μια νέα ζωή, η Πέτρα πήρε το συνηθισμένο όνομα «Σουζάνε Σνάιντερ». Είπε ότι οι δουλειές της περιλάμβαναν καθαρισμό, διδασκαλία και παράνομη εργασία με μετρητά – πάντα πλήρωνε με μετρητά και ποτέ δεν πήγαινε στους γιατρούς ή διακοπές, από φόβο μήπως την ανακαλύψουν.

Σήμερα ζει και πάλι με το πραγματικό της όνομα και εξακολουθεί να εργάζεται ως καθαρίστρια, χωρίς σύνταξη. Η μόνη της επαφή με τον έξω κόσμο είναι ένας καφές μία φορά την εβδομάδα με μια γειτόνισσα, προσθέτοντας: «Ξέρω πώς θα τελειώσει αυτό. Στο συσσίτιο».