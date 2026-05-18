Εξαφάνιση Μπεν: Το χρονικό της τραγωδίας που δεν βρήκε ποτέ απάντηση - Νεκρός ή τον απήγαγαν;

Snapshot Η επίσημη αναζήτηση του Μπεν Νίνταμ στην Κω τερματίστηκε μετά από 35 χρόνια χωρίς οριστική απάντηση για την εξαφάνισή του.

Ο Μπεν εξαφανίστηκε σε ηλικία 21 μηνών ενώ έπαιζε κοντά στο σπίτι των παππούδων του στην Κω και οι πρώτες ώρες της υπόθεσης χαρακτηρίστηκαν κρίσιμες λόγω καθυστερήσεων στην ενημέρωση των αρχών.

Το 2016, η βρετανική αστυνομία επικέντρωσε την έρευνα στην εκδοχή ότι ο Μπεν σκοτώθηκε κατά λάθος από χειριστή εκσκαφέα και θάφτηκε στην Κω, αποκλείοντας σενάρια απαγωγής.

Παρά την ανεύρεση αντικειμένων και ίχνων αίματος που πιθανόν συνδέονται με τον Μπεν, οι αναλύσεις DNA δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του.

Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη και δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση για το τι συνέβη στον Μπεν Νίνταμ. Snapshot powered by AI

Ο Μπεν Νίνταμ γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1989 στο Σέφιλντ της Αγγλίας και εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών, στο νησί της Κω. Η υπόθεσή του εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές και πολύκροτες εξαφανίσεις παιδιών στη Βρετανία και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο μικρός Μπεν βρισκόταν για διακοπές στην Κω μαζί με την οικογένειά του, όπου ζούσαν οι παππούδες του που είχαν μεταναστεύσει στο νησί. Η οικογένεια διέμενε στο χωριό Ηρακλής και εκείνη την ημέρα το παιδί είχε μείνει υπό την επίβλεψη των παππούδων του, ενώ η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το σπίτι όπου έμεναν ανακαινιζόταν και ο μικρός Μπεν έπαιζε ανάμεσα στο σπίτι και τον εξωτερικό χώρο. Περίπου στις 14:30 οι ενήλικες αντιλήφθηκαν ότι είχε εξαφανιστεί. Αρχικά πίστεψαν πως είχε απομακρυνθεί μόνος του ή ότι τον είχε πάρει βόλτα με το μοτοποδήλατό του ο μεγαλύτερος αδελφός του, Στίβεν. Όταν όμως δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι πρώτες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές αντιμετώπισαν αρχικά την οικογένεια ως βασικούς υπόπτους, γεγονός που καθυστέρησε την ενημέρωση αεροδρομίων και λιμανιών. Στη συνέχεια ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τον στρατό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα επόμενα χρόνια υπήρξαν εκατοντάδες αναφορές για πιθανές θεάσεις παιδιών που έμοιαζαν στον Μπεν, κυρίως στην Ελλάδα. Καμία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Η υπόθεση απασχόλησε έντονα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και οι βρετανικές αρχές χρησιμοποίησαν ακόμη και τεχνικές ψηφιακής εξέλιξης ηλικίας, δημιουργώντας εικόνες για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο Μπεν ως έφηβος ή ενήλικας.

Το 2012 οι βρετανικές και ελληνικές αρχές πραγματοποίησαν νέες έρευνες στην Κω, έπειτα από πληροφορίες ότι ο μικρός ίσως είχε θαφτεί κατά λάθος από χειριστή εκσκαφέα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών κοντά στο σημείο της εξαφάνισης. Στις έρευνες συμμετείχαν ειδικοί γεωφυσικών ερευνών, ιατροδικαστικοί αρχαιολόγοι και σκύλοι ανίχνευσης ανθρώπινων λειψάνων, χωρίς όμως να βρεθούν αποδείξεις.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή το 2016, όταν η βρετανική αστυνομία ενημέρωσε την οικογένεια ότι υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, χειριστής εκσκαφέα στην περιοχή, είχε εμπλακεί σε δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στο παιδί. Σύμφωνα με τη θεωρία των ερευνητών, ο Μπεν παρασύρθηκε κατά λάθος από εκσκαφέα και στη συνέχεια ο χειριστής πανικοβλήθηκε, αποκρύπτοντας το σώμα του.

Οι νέες ανασκαφές του 2016 επικεντρώθηκαν σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που είχε ερευνηθεί παλαιότερα. Ελέγχθηκαν περισσότεροι από 800 τόνοι χώματος και εντοπίστηκαν αντικείμενα που θεωρήθηκε ότι ίσως συνδέονταν με τον Μπεν. Ανάμεσά τους υπήρχε και κομμάτι από σανδάλι που η οικογένεια πίστεψε ότι ανήκε στο παιδί.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Τζον Κάουζινς, δήλωσε τότε ότι ήταν πεπεισμένος πως ο Μπεν πέθανε την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε, κοντά στο αγρόκτημα όπου έπαιζε, και ότι βρίσκεται θαμμένος στην Κω. Από εκείνο το σημείο και μετά, η βρετανική αστυνομία εγκατέλειψε ουσιαστικά τα σενάρια απαγωγής ή μεταφοράς του παιδιού εκτός νησιού.

Το 2017 οι αρχές ανακοίνωσαν πως είχαν εντοπιστεί ίχνη που παρέπεμπαν σε ανθρώπινο αίμα σε αντικείμενα που πιθανολογείται ότι ανήκαν στον Μπεν. Ωστόσο, οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν DNA του παιδιού.

Παρά τις πολυετείς έρευνες, τις καταγγελίες, τις θεωρίες και τις δεκάδες επιχειρήσεις αναζήτησης, η εξαφάνιση του Μπεν Νίνταμ παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη.

Διαβάστε επίσης