Τομ Κρουζ: Οδηγός τον εντόπισε στη Νορβηγία σε γυρίσματα πάνω σε κινούμενο τρένο
Ο Τομ Κρουζ εντόπισε την κάμερα και χαιρέτησε χαλαρός και ευδιάθετος
Είναι από τις στιγμές που δύσκολα μπορεί κάποιος να αποδείξει αν δεν έχει τραβήξει βίντεο. Κι όμως ένας οδηγός στη Νορβηγία εντόπισε τυχαία τον Τομ Κρουζ την ώρα γυρισμάτων.
Ο ηθοποιός βρισκόταν στη χώρα για τα γυρίσματα της ταινίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, γνωστής ως «Mission: Impossible 7», την ώρα που ένας αμέριμνος οδηγός τον εντόπισε να βρίσκεται πάνω σε ένα τρένο το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα.
Ο Τομ Κρουζ καθόταν σταυροπόδι απόλυτα άνετος και χαλαρός στην οροφή του τρένου και πιθανότατα ξεκουραζόταν από τα γυρίσματα είτε ετοιμαζόταν για μια ερχόμενη σκηνή.
Ο ηθοποιός εντόπισε τον οδηγό που τον έβγαζε βίντεο, του χαμογέλασε και χαιρέτησε με πολύ καλή διάθεση την κάμερα.
Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστός για την επιθυμία του να γυρίζει μόνος του, χωρίς τη χρήση κασκαντέρ- τις σκηνές δράσεις σε όλες του τις ταινίες, και πιθανότατα η σκήνη από το τρένο να είναι μια μελλοντική σκηνή δράσης που θα απολαύσουμε στην ερχόμενη «Επικίνδυνη Αποστολή».