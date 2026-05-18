Silver Alert για την εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη στη Χερσόνησο - Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ Βλάχου, 50 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της 14ης Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων, στον Δήμο Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 50χρονος έφυγε από το σπίτι του περίπου στις 9 το βράδυ και έκτοτε δεν επέστρεψε. Την εξαφάνισή του δήλωσε στην αστυνομία ο συγκάτοικός του, καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μαζί του και ανησύχησε.

Για την υπόθεση εκδόθηκε Silver Alert, μετά την ενημέρωση της Γραμμής Ζωής από τους οικείους του το βράδυ της 17ης Μαΐου 2026. Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός, με στόχο την κινητοποίηση των πολιτών και των αρχών για τον εντοπισμό του.

Ο Εμμανουήλ Βλάχος έχει μαύρα κοντά μαλλιά, ατημέλητα γένια, καστανά μάτια, ύψος 1,75 μ. και είναι αδύνατος. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε σκούρα μπλούζα, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια ανοιχτού μπλε χρώματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που καθιστά κρίσιμη κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση του 50χρονου μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την υπηρεσία Silver Alert, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

