Θρίλερ με την εξαφάνιση 51χρονου στη Χερσόνησο – Αγνοείται από την Πέμπτη
Ο συγκάτοικός του δήλωσε την εξαφάνιση στην Αστυνομία
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 51χρονος άνδρας εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χερσονήσου την Πέμπτη 14/5.
- Την εξαφάνιση δήλωσε ο συγκάτοικός του στην Αστυνομία την Κυριακή 17/5 μετά από αρκετές μέρες χωρίς νέα.
- Ο 51χρονος έφυγε από το σπίτι περίπου στις 9 το βράδυ της Πέμπτης και δεν επέστρεψε.
- Δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο κατά την εξαφάνισή του.
- Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον αγνοούμενο.
Αγωνία για έναν 51χρονο άνδρας ο οποίος έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή της Χερσονήσου την περασμένη Πέμπτη (14/5) και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.
Την εξαφάνισή του δήλωσε ο συγκάτοικός του, αναφέροντας ότι ο 51χρονος έφυγε από το σπίτι περίπου στις 9 το βράδυ και δεν επέστρεψε.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο συγκάτοικος ανησύχησε αφού διαπίστωσε πως πέρασαν αρκετές ημέρες χωρίς να δώσει σημεία ζωής και την Κυριακή (17/5) προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση και αναζητούν τον 51χρονο.
Ο 51χρονος που εξαφανίστηκε δεν έχει πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε παλιό λατομείο στα Χανιά
10:59 ∙ WHAT THE FACT
Ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου αμφισβητείται από νέα θεωρία
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Freelander 8 φέρνει νέα εποχή στα μεγάλα SUV
10:30 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μιλάμε συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά
10:23 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
16:40 ∙ LIFESTYLE