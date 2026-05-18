Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

Το ξέσπασμα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius επλήγη από τον ιό χανταϊό, με αποτέλεσμα τρεις θανάτους και πολλαπλά κρούσματα.
  • Ο ιός χανταϊός παραμένει σε ανθρώπινο σπέρμα έως και έξι χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε άνδρες μετά τη μόλυνση.
  • Η παραλλαγή Andes του ιού μεταδίδεται μόνο μέσω παρατεταμένης στενής επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα.
  • Ο χανταϊός προκαλεί δύο σοβαρά σύνδρομα, το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού (HPS) και τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (HFRS), με πρώιμα και μεταγενέστερα συμπτώματα που επηρεάζουν τους πνεύμονες και τα νεφρά.
  • Οι επιβάτες του MV Hondius τέθηκαν σε κατ’ οίκον απομόνωση μετά από ιατρικές εξετάσεις για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Οι ειδικοί έκαναν μια ανησυχητική ανακάλυψη σχετικά με τον χανταϊό, μετά το πρόσφατο ξέσπασμα σε ένα κρουαζιερόπλοιο.

Το πλοίο MV Hondius έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, κάνοντας στάσεις σε απομακρυσμένα νησιά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, όταν επλήγη από τον ιό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους και πολλαπλά επιβεβαιωμένα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες.

Αφού του αρνήθηκαν την άδεια να δέσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, το πλοίο έμεινε εγκλωβισμένο σε ανοιχτά νερά ενώ αντιμετώπιζε την υγειονομική κρίση, μέχρι που τελικά επετράπη στους επιβάτες να αποβιβαστούν στα Κανάρια Νησιά.

Από τότε, έχει αυξηθεί η ανησυχία του κοινού για το αν αυτός ο ιός θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε μια πλήρη πανδημία.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο ναύαρχος Μπράιαν Κριστίν, MD, βοηθός υπουργός Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, προσπάθησε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες, δηλώνοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι «πολύ, πολύ χαμηλός», λέγοντας: «Να είμαι απολύτως σαφής: ο κίνδυνος του χανταϊού για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ χαμηλός.

«Η παραλλαγή Andes αυτού του ιού δεν μεταδίδεται εύκολα και απαιτεί παρατεταμένη στενή επαφή με κάποιον που ήδη εμφανίζει συμπτώματα.»

Ωστόσο, τώρα επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο χανταϊός μπορεί να παραμείνει στο ανθρώπινο σπέρμα «έως και έξι χρόνια».

Αυτό προκύπτει από μια επιστημονική μελέτη με αξιολόγηση από ομοτίμους που δημοσιεύτηκε στο MDPI, η οποία εξέτασε άνδρες που είχαν μολυνθεί από τον ιό.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι ένας άνδρας εξακολουθούσε να έχει γενετικό υλικό του ιού Andes στο σπέρμα του 71 μήνες μετά την αρχική νόσησή του.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο άνδρας είναι ακόμη μεταδοτικός, αν και οι ειδικοί δεν μπορούσαν να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο.

Οι επιβάτες του MV Hondius μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για εξετάσεις πριν τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση.

Συμπτώματα του χανταϊού

Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει δύο απειλητικά για τη ζωή σύνδρομα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ: το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού (HPS) και τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (HFRS).

Τα πρώιμα συμπτώματα του HPS, που προσβάλλει τους πνεύμονες, εμφανίζονται μία έως οκτώ εβδομάδες μετά τη μόλυνση και περιλαμβάνουν: κόπωση, πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη, ναυτία και εμετό, διάρροια.

Τα μεταγενέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν: βήχα, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος.

Τα πρώιμα συμπτώματα του HFRS, που επηρεάζει τα νεφρά, εμφανίζονται μία έως δύο εβδομάδες μετά τη μόλυνση και περιλαμβάνουν: έντονους πονοκεφάλους, πόνο στην πλάτη, κοιλιακό πόνο, πυρετό/ρίγη, ναυτία, θολή όραση.

Τα μεταγενέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν: χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

