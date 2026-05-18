Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

Μια όμορφη και ιδιαίτερη στιγμή χάρισε χάρισε η διερμηνέας του BBC το βράδυ του τελικού της Eurovision, καθώς χόρεψε έντονα στους ρυθμούς του τραγουδιού της Κύπρου, «Jalla».

Η Αντιγόνη Μπάξτον κατέκτησε τη 19η θέση στη Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαϊου. Κατά την διάρκεια της μετάδοσης κάθε τραγουδιού, το BBC είχε φροντίσει να έχει διερμηνέα για να αποδίδει τα τραγούδια της Eurovision στη νοηματική.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή το τραγούδι της Κύπρου η διερμηνέας φάνηκε πως ξεφάντωσε και απόλαυσε με την καρδιά της το «Jalla», αφού δε δίστασε να χορέψει ξέφρενα στον τηλεοπτικό αέρα του BBC.

