Eurovision 2026-τελικός: Η Antigoni έκανε πανικό με το «Jalla»

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision μονοπωλεί απόψε το ενδιαφέρον και σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται το διαγωνιστικό κομμάτι. Η Antigoni από την Κύπρο ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό στον ρυθμό του «Jalla».

Η εκρηκτική τραγουδίστρια έδωσε ρεσιτάλ, τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία! Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

«Έκανα την Κύπρο να είναι υπερήφανη», ανέφερε πριν από μερικές ημέρες η Antigoni, ενώ παράλληλα δήλωσε πως αισθάνεται ότι «η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει». Μιλώντας για το «Jalla», τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορούσες να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις». «Περάσαμε πολύ καλά και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω στην Κύπρο να είναι υπερήφανοι. Θέλω μόνο να το ζήσω και να περάσω τέλεια», κατέληξε.

