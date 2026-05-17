Eurovision 2026-τελικός: Η Antigoni έκανε πανικό με το «Jalla»

Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε στην 21η θέση στον τελικό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla» στην 21η θέση.
  • Η σκηνική της παρουσία βασίστηκε στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με ένα λευκό τραπέζι ως κεντρικό στοιχείο της χορογραφίας.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι έκανε την Κύπρο υπερήφανη και αισθάνεται πως η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει.
  • Το «Jalla» χαρακτηρίστηκε από την Antigoni ως τραγούδι που δεν μπορεί κανείς να ακούσει χωρίς να χορέψει.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision μονοπωλεί απόψε το ενδιαφέρον και σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται το διαγωνιστικό κομμάτι. Η Antigoni από την Κύπρο ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό στον ρυθμό του «Jalla».

Η εκρηκτική τραγουδίστρια έδωσε ρεσιτάλ, τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία! Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

«Έκανα την Κύπρο να είναι υπερήφανη», ανέφερε πριν από μερικές ημέρες η Antigoni, ενώ παράλληλα δήλωσε πως αισθάνεται ότι «η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει». Μιλώντας για το «Jalla», τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορούσες να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις». «Περάσαμε πολύ καλά και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω στην Κύπρο να είναι υπερήφανοι. Θέλω μόνο να το ζήσω και να περάσω τέλεια», κατέληξε.

