Καιρός: Ξεπέρασε τους 32°C ο υδράργυρος - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 32°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 32.8 οC.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:40 της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 37 σταθμοί του δικτύου (~6%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.

Καιρός: Καλοκαιρινό τοπίο το Σαββατοκύριακο - Οι 6 περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Σταδιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 36°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, οι μπόρες θα επιμείνουν στα ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ η ζέστη θα επικρατήσει, λόγω των θερμών αέριων μαζών που ξεκινούν το ταξίδι τους για μία εβδομάδα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσίασε τις 10 περιοχές που θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, με την Αθήνα να είναι ανάμεσα σε αυτές. Συγκεκριμένα, το Αγρίνιο, η Λάρισα και το Άργος θα είναι οι 3 περιοχές που αναμένεται να καταγραφούν οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 35-36°C.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου

ΤΗ ο Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου.

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