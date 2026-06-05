Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

Ρεκόρ ζέστης και ανοδικές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα συνοδεύσουν το φετινό καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα κύμα καύσωνα θα επηρεάσει περίπου 150 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 38 °C μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Το φετινό καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο προβλέπεται να σημειώσει ρεκόρ ζέστης, με αυξημένες θερμοκρασίες και υγρασία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.
  • Ο Μάιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα θερμό έτος ρεκόρ στο 27%.
  • Το φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο» ενισχύει τις αυξήσεις θερμοκρασίας και αναμένεται να συμβάλει σε ρεκόρ θερμοκρασιών το 2027.
  • Μετά το κύμα καύσωνα, αναμένεται πτώση θερμοκρασιών και βροχές στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, πριν επανεμφάνιση πιο έντονης ζέστης.
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Μια απότομη αλλαγή στο αρχικά δροσερό ξεκίνημα του Ιουνίου, αναμένεται να συμβεί και να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους, σημειώνοντας παράλληλα τοπικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή.

Στις ΗΠΑ, ένας καύσωνας που θα επεκταθεί από τη Νέα Αγγλία έως την περιοχή του Μεσοατλαντικού μέχρι το Σαββατοκύριακο, σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ουάσιγκτον αναμένεται να ταλαιπωρήσει με 32άρια για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Όπως καταγράφει η Washington Post, η διαφορά θερμοκρασίας είναι αισθητή, καθώς το θερμόμετρο από τις αρχές της εβδομάδας, και τους 14 βαθμούς στη Βοστώνη και τους 21 βαθμούς στη Νέα Υόρκη, εκτοξεύεται προς τα τέλη στους 32 βαθμούς Κελσίου, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή που εκτείνεται από την πρωτεύουσα της χώρας έως τη Νέα Υόρκη.

Και το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει ξανά με ένα ψυχρό μέτωπο που πλησιάζει με βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά το Σάββατο πριν φτάσει στον Μέσο Ατλαντικό την Κυριακή - θέτοντας τις βάσεις για μια σύντομη πτωτική τάση στις θερμοκρασίες κατά μήκος της ανατολικής ακτής στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Μετά από αυτό, ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό κύμα θερμότητας και υγρασίας που μπορεί να σπάσει ρεκόρ θα μπορούσε να εξαπλωθεί από τις πεδιάδες στην Ανατολική Ακτή - με την πιθανότητα για έναν αναπτυσσόμενο θερμικό θόλο.

Περίπου 140 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 32 °C έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ για περίπου 12 εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 38 °C.

Καύσωνας μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Μια άλλη περίοδος ρεκόρ ζέστης και αυξανόμενης υγρασίας είναι πιθανή σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ χώρας μέχρι τα μέσα του μήνα.

Οι συνθήκες επιδεινώνονται από την ξηρασία και τη χαμηλότερη χιονόπτωση του Μαΐου που έχει καταγραφεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάϊος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί για τον πλανήτη στο σύνολό του, με τους επιστήμονες του κλίματος να υπολογίζουν τις πιθανότητες για ένα θερμό έτος ρεκόρ στο 27%.

Ένα αναπτυσσόμενο φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο», η ένταση του οποίου θα ενισχυθεί από την ώθηση της ανόδου των θερμοκρασιών, αναμένεται να συμβάλει στη σημείωση νέου ρεκόρ θερμοκρασίας για τον πλανήτη το 2027.

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