Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά που πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Snapshot Ο Γιώργος Σουφλιάς πέθανε σε ηλικία 85 ετών και αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 1974.

Διετέλεσε υπουργός σε πολλούς τομείς, όπως Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, και ήταν γνωστός για το θάρρος, τη σοβαρότητα και τη μετριοπάθειά του.

Πολιτικοί από όλο το φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και πρώην προέδρων, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και αναγνώρισαν την ουσιαστική του συμβολή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία τόνισε την πολυσήμαντη διαδρομή του και την αφοσίωσή του στο καθήκον, ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισαν το ήθος και την ευθυκρισία του.

Ο Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική μετά το 2009, διατηρώντας όμως ενδιαφέρον για την πορεία της Ελλάδας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Snapshot powered by AI

Τα θερμά συλλυπητήρια τους εξέφρασαν μέλη της κυβέρνησης, πολιτικοί και κόμματα της αντιπολίτευσης για τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτηση ανέφερε ότι «ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ' το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα».

«Γνωρίστηκα με τον Γιώργο Σουφλιά από τότε που ήμουν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εκείνος υπεύθυνος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και οι δυο αγκάλιασαν τότε την ιδέα μας για τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνέχισε να με καλεί για συνεργασία, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και εκείνος Υπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να περάσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, που δυστυχώς ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος ως πεπειραμένος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγώ ως νεόκοπος Υπουργός Μεταφορών», ανέφερε.

«Θυμάμαι πάντοτε τη στήριξη που μου παρείχε, όταν αρκετοί αμφισβητούσαν τη μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση. Καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής, βρισκόμασταν σχεδόν πάντα στην ίδια πλευρά της πολιτικής δράσης. Από το 2009, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αποσυρθεί και με ελάχιστες εξαιρέσεις να μην παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνέχισε: «Παρόλα αυτά, επειδή μιλούσα μέχρι και τα τελευταία χρόνια μαζί του, πάντοτε ενδιαφερόταν για την πορεία της Ελλάδας, πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης».

«Τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά! Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Μαριάννα, και τις κόρες του», τόνισε.

Κοντογεώργης: Η συμβολή του στην πολιτική ζωή του τόπου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά. Έναν πολιτικό που υπηρέτησε με συνέπεια και ακεραιότητα το συμφέρον της χώρας και που επεδίωκε πάντα ευρύτερες συναινέσεις» ανέφερε ο υφυπουργός Θ.Κοντογεώργης.

«Η μακρά δημόσια διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από σοβαρότητα, σεμνότητα μετριοπάθεια, διορατικότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στην αποστολή που είχε αναλάβει. Είχε το θάρρος της γνώμης του και την συναίσθηση της ευθύνης.

Η συμβολή του στην πολιτική ζωή του τόπου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική και το έργο του ορατό και μετρήσιμο. Το ήθος και η αξιοπρέπειά του κέρδισαν τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων.

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τους πολιτικούς εκείνους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα αλλά και ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια αγροκτηνοτροφική οικογένεια στη Λάρισα και κατάφερε, με πείσμα και εργατικότητα, να υπηρετήσει την πατρίδα μας επιτυχώς από διάφορες θέσεις.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», σημείωσε ο Θ. Κοντογεώργης.

Παύλος Μαρινάκης: Άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει», ανέφερε.

«Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προκόπης Παυλόπουλος: «Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο»

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

ΝΔ: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών. Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας», σημείωσε η ΝΔ.

«Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990)», υπογράμμισε η ΝΔ.

«Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009)», τόνισε η ΝΔ.

«Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του», κατέληξε η ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ:Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία

Στη συλλυπητήρια δήλωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά σημειώνεται: «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον απο τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε».

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών», τόνισε σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, το 1974. Διετέλεσε υπουργός και βουλευτής, ενώ ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Ο Γ. Σουφλιάς ήταν ένα πρόσωπο έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης όχι μόνο εντός της ΝΔ, αλλά και από τους πολιτικούς του αντίπαλους. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στο κόμμα της ΝΔ και στους συνοδοιπόρους τους», κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ.

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