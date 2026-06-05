Κακλαμάνης για Σουφλιά: «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!»

Snapshot Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτισε τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Σουφλιάς υπήρξε σημαντική πολιτική προσωπικότητα και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Διετέλεσε βουλευτής και υπουργός σε νευραλγικές θέσεις με ήθος, υπευθυνότητα και εργατικότητα.

Ξεχώρισε για το αίσθημα ευθύνης και την προσήλωση στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας σεβασμό από όλους.

Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στο κόμμα και σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Snapshot powered by AI

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!». Έτσι αποχαιρέτισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης τον επί χρόνια βουλευτή και υπουργό Γιώργο Σουφλιά, που έγινε γνωστό σήμερα ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τόνισε ότι ο εκλιπών υπήρξε μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, ένα κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.