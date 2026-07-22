Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός - Πέθανε ενώ έβγαινε από την θάλασσα

Snapshot Ένας 65χρονος γιατρός έχασε τη ζωή του ενώ έβγαινε από τη θάλασσα στην παραλία των Αλυκών στη Δροσιά Χαλκίδας.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε μπρούμυτα στο νερό πριν τον ανασύρουν.

Ο ναυαγοσώστης προσπάθησε να τον επαναφέρει με απινιδωτή και ηλεκτροσόκ χωρίς επιτυχία.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός 65χρονου γιατρού το απόγευμα της Δευτέρα (20/7), στην παραλία των Αλυκών στη Δροσιά Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο άτυχος άνδρας, ήταν κάτοικος Αθήνας και επισκεπτόταν συχνά την περιοχή για το μπάνιο του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ έβγαινε από το νερό και έπεσε μπρούμυτα στη θάλασσα.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας κινητοποιήθηκε άμεσα και παρείχε τις πρώτες βοήθειες με τη χρήση απινιδωτή. Ο 65χρονος παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τις επανειλημμένες προσπάθειες με ηλεκτροσόκ δεν κατάφερε να επανέλθει.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

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