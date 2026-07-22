Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Snapshot Ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μέτσοβο μετά από αιφνίδια απώλεια αισθήσεων.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν υπήρχαν διαγνωσμένα προβλήματα υγείας ή ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με την αστυνομία.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Θλίψη επικρατεί στο Μέτσοβο από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 50χρονου άνδρα.

Ο άτυχος άνδρας κατά την διάρκεια της νύχτας έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 50χρονος δεν αντιμετώπιζε διαγνωσμένα προβλήματα υγείας.

Από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον πρόωρο χαμό του αναμένεται να ρίξει φως η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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