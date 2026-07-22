Σταύρος Γεωργίου: Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο

Snapshot Ο χρόνος θανάτου του Σταύρου Γεωργίου εκτιμάται πιθανώς μέσα στο προηγούμενο 24ωρο.

Οι αστυνομικοί θα εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να αναζητήσουν στοιχεία.

Δεν έχουν βρεθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο του θύματος, υποδηλώνοντας ότι πιθανώς άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο ή οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Η συλλογή στοιχείων από τον χώρο και η ανάλυση του οπτικού υλικού έχουν προτεραιότητα στις αστυνομικές έρευνες. Snapshot powered by AI

Ο χρόνος θανάτου του Σταύρου Γεωργίου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ο χρόνος θανάτου εκτιμάται ότι τοποθετείται πιθανότατα μέσα στο προηγούμενο 24ωρο, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι αστυνομικοί πρόκειται να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν κινήσεις που ενδεχομένως σχετίζονται με την υπόθεση και να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από το έγκλημα. Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο του, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη.

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και προς το παρόν δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τις συνθήκες της δολοφονίας ή το κίνητρο του δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο και στην ανάλυση του διαθέσιμου οπτικού υλικού.

Σταύρος Γεωργίου: Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τη δολοφονία του, δείχνει η ιατροδικαστική

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, οι κακώσεις στο κεφάλι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του.

Ο άτυχος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από την ανησυχία των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του, οι οποίες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του για αρκετές ώρες. Όταν έφτασαν στο σημείο και δεν έλαβαν καμία απάντηση, ειδοποιήθηκε ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε το χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική εικόνα .

Η σορός βρέθηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, με ίχνη αίματος στον χώρο και τα ρούχα του σκορπισμένα, ενώ οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν πολύκροτες υποθέσεις, όπως του Άλεξ από τη Βέροια καθώς και την υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού του πτώματος της μικρής Άννυ.

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