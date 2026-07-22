Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα - Τον εντόπισαν οι δίδυμες κόρες του

Snapshot Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Τον εντόπισαν οι δίδυμες κόρες του αφού δεν απαντούσε στις κλήσεις και πήγαν στο γραφείο του.

Ο νεκρός ήταν γυμνός, σε εμβρυική στάση και υπήρχαν ίχνη αίματος και ένα μαχαίρι στο χώρο.

Η σορός έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Ιατροδικαστής έκανε αυτοψία στη σορό και το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως θρίλερ. Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στο κέντρο της Αθήνας, όπου ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του.

Ο δικηγόρος δεν απαντούσε στις κλήσεις των οικείων του προσώπων για ώρες και άρχισαν να τον αναζητούν. Στο γραφείο του έσπευσαν οι δίδυμες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν και δεν έβρισκαν ανταπόκριση στις προσπάθειές τους.

Έτσι, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, ενώ την ίδια ώρα έσπευδε στο σημείο κι ο αδελφός του. Τα ανήλικα κορίτσια χτυπούσαν τα κουδούνια και φώναζαν, με αποτέλεσμα να τις ακούσει ένας ένοικος της πολυκατοικίας επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και κάλεσε τον θυρωρό. Όταν ξεκλείδωσαν κι άνοιξαν το γραφείο, διαπίστωσαν ότι κάτι πολύ κακό είχε συμβεί.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν νεκρός, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γραφείο του, που τον είχε μετατρέψει σε υπνοδωμάτιο, ενώ ήταν γυμνός και σε εμβρυική στάση. Στο σημείο υπήρχαν ίχνη αίματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr εντοπίστηκε και μαχαίρι. Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα, κάτι που σημαίνει ότι αν πρόκειται όντως περί εγκληματικής ενέργειας, που όπως όλα δείχνουν είναι έγκλημα, τότε ο Σταύρος Γεωργίου άνοιξε την πόρτα στον άνθρωπο που του αφαίρεσε τη ζωή.

Παράλληλα, η σορός του ποινικολόγου έφερε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε αυτοψία στη σορό κι ακολούθως ανέλαβε την υπόθεση κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

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