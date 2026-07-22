Κρήτη: Ανήλικοι τουρίστες έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα – Στη «φάκα» μετά από επικίνδυνη οδήγηση

Snapshot Δύο ανήλικοι τουρίστες από την Ολλανδία, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στα Μάταλα για κλοπή οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ανήλικοι φέρονται να αφαίρεσαν μία μοτοσικλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο.

Η αστυνομία τους συνέλαβε μετά από επικίνδυνη οδήγηση που έγινε αντιληπτή στην περιοχή.

Συνελήφθη και ένας 50χρονος Ολλανδός, γονιός ενός από τους ανήλικους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρέθηκαν δύο ανήλικοι τουρίστες από την Ολλανδία, 16 και 17 ετών, μετά από σειρά κλοπών οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή των Ματάλων, στον Δήμο Φαιστού.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι ανήλικοι που βρέθηκαν στην περιοχή για διακοπές μαζί με τον 50χρονο γονιό του ενός, φέρονται να αφαίρεσαν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο.

Η δράση των ανήλικων δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του ΑΤ Φαιστού εξαιτίας του επικίνδυνου τρόπου που οδηγούσαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίησή τους και στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 50χρονος Ολλανδός, ο οποίος είχε την εποπτεία και των δύο ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

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