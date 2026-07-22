Νέα απάτη: Κλήσεις για δήθεν πρόβλημα στα στοιχεία ταυτότητας

Snapshot Επιτήδειοι πραγματοποιούν τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας για να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών.

Οι δράστες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μηνύματα που αναφέρουν πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών.

Οι Αρχές προειδοποιούν να μην δίνονται ποτέ προσωπικά δεδομένα μέσω τηλεφώνου και να τερματίζεται άμεσα η κλήση.

Συνιστάται να μην πατιούνται πλήκτρα κατά τη διάρκεια αυτών των κλήσεων και να μην κοινοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Νέα τηλεφωνική απάτη έχουν βάλει σε… λειτουργία επιτήδειοι, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, και προειδοποιούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην δίνει ποτέ προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν την υπηρεσία, χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Στόχος τους είναι η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τερματίσουν αμέσως την επικοινωνία, να μην πατήσουν κανένα πλήκτρο και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.