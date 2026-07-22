Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το ΙΧ στον Περιφερειακό και τράκαρε με ταξί – Οδηγούσε μεθυσμένος

Snapshot 66χρονος Σέρβος οδηγούσε ανάποδα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Προκάλεσε σύγκρουση με ταξί που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Ο οδηγός είχε αλκοολαιμία 0,86 και 0,69 mg/l, πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα και ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγούσε 66χρονος, υπήκοος Σερβίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης (21/7), ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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