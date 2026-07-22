Τρόμος από αρκούδα που εμφανίστηκε μέσα στο Γαρδίκι - Δείτε βίντεο

Snapshot Αρκούδα εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα στον οικισμό του Γαρδικίου Ασπροποτάμου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το ζώο κινήθηκε στους δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

Οι κάτοικοι διατήρησαν ασφαλή απόσταση και ενημέρωσαν τους γείτονες μέχρι η αρκούδα να επιστρέψει στο δάσος.

Οι εμφανίσεις αρκούδων σε ορεινούς οικισμούς της Πίνδου γίνονται πιο συχνές, ειδικά το καλοκαίρι λόγω αναζήτησης τροφής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν σε προσοχή, αποφυγή προσέγγισης άγριων ζώων και ενημέρωση Δασαρχείου ή Αστυνομίας σε περίπτωση νέας εμφάνισης. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου, όταν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρκούδας μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Η εμφάνισή του έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή. Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού:

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι εμφανίσεις αρκούδων σε ορεινούς οικισμούς της Πίνδου γίνονται ολοένα και συχνότερες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν τα ζώα αναζητούν εύκολες πηγές τροφής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να αποφεύγουν να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης. Η παρουσία της αρκούδας δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές, ωστόσο το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής, καθώς η περιοχή του Ασπροποτάμου αποτελεί μέρος της φυσικής επικράτειας του προστατευόμενου αυτού είδους.

Πηγή: trikalavoice.gr