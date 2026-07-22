Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

Snapshot Η Μαίρη Λίντα, σημαντική ερμηνεύτρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Το 1970, η μητέρα της, Βασιλική Δημητροπούλου, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι, αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα αλλά αποδείχθηκε δολοφονία.

Οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι, χτύπησαν τη Βασιλική, περιέλουσαν τα κλινοσκεπάσματα με οινόπνευμα και έβαλαν φωτιά, αφήνοντάς την να καεί ζωντανή.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη σε ένα κλεμμένο κομπολόι που βρέθηκε στην κατοχή ενός υπόπτου και χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η δολοφονία συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις όπου η αστυνομική έρευνα ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση περί δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έγραψε ιστορία στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, γνώρισε τεράστιες επιτυχίες και αγαπήθηκε από γενιές ακροατών.

Πίσω όμως από τη λαμπρή καλλιτεχνική της πορεία, κρύβεται και μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές τραγωδίες της ζωής της. Το 1970 η μητέρα της, Βασιλική Δημητροπούλου, βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι Αρχές θεώρησαν πως επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα, όμως η έρευνα αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα μιας άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο σοκαριστικές εγκληματικές υποθέσεις της εποχής.

Στις 24 Νοεμβρίου 1970, η 70χρονη Βασιλική Δημητροπούλου, μητέρα της γνωστής Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές παρέπεμπε σε τραγικό δυστύχημα, όμως λίγες ημέρες αργότερα αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μία από τις πιο αποτρόπαιες δολοφονίες της εποχής.

Το πρωί της 24ης Νοεμβρίου, η οικιακή βοηθός της Μαίρης Λίντα επισκέφθηκε το σπίτι της ηλικιωμένης για να τη βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού. Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί και η άφιξη συνεργείου του ΟΤΕ για την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες να ανοίξει η πόρτα, κανείς δεν απαντούσε. Η ανησυχία οδήγησε στην ειδοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι άνδρες των δύο υπηρεσιών έσπασαν την είσοδο του διαμερίσματος και βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: η Βασιλική Δημητροπούλου ήταν νεκρή στο κρεβάτι της, με το σώμα της σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωμένο.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη δολοφονία

Στην πρώτη εκτίμηση, ο θάνατος αποδόθηκε σε ατύχημα. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι η ηλικιωμένη είχε ανάψει τσιγάρο ενώ ήταν ξαπλωμένη, αποκοιμήθηκε και το αναμμένο τσιγάρο έπεσε στο μαξιλάρι, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στα κλινοσκεπάσματα.

Η υπόθεση έμοιαζε να κλείνει ως ένα τραγικό δυστύχημα, μέχρι που η προσεκτική εξέταση του χώρου αποκάλυψε στοιχεία που δεν συμβάδιζαν με αυτό το σενάριο.

Τρεις ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην αυτοψία, διαπίστωσαν σημαντικές αντιφάσεις. Πάνω στο σώμα της γυναίκας βρέθηκε ένα ξυπνητήρι με ίχνη αίματος, δίπλα στη σορό υπήρχε ένα άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος, ενώ στο πρόσωπό της εντοπίστηκαν εκδορές και τραύματα.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν σε νέα έρευνα και, έπειτα από δέκα ημέρες, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλικιωμένη δεν είχε πεθάνει από ατύχημα αλλά είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με την ανασύνθεση των γεγονότων, οι δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα περίπου δώδεκα ώρες πριν εντοπιστεί η σορός. Η Βασιλική Δημητροπούλου είχε ήδη ξαπλώσει όταν άκουσε θόρυβο και φώναξε «ποιος είναι;», χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Φοβούμενοι ότι θα αποκαλυφθούν, οι διαρρήκτες της επιτέθηκαν. Τη χτύπησαν στο πρόσωπο με ένα ξυπνητήρι που βρισκόταν στο δωμάτιο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια περιέλουσαν τα κλινοσκεπάσματα με οινόπνευμα και έβαλαν φωτιά, αφήνοντάς την να καεί ζωντανή.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποτρόπαια πράξη τους, αφαίρεσαν από το σπίτι ένα κομπολόι, ένα δαχτυλίδι και μερικά ακόμη αντικείμενα μικρής οικονομικής αξίας πριν εξαφανιστούν.

Το κομπολόι που «πρόδωσε» τον δράστη

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε χάρη σε ένα από τα κλοπιμαία. Όταν ένας από τους βασικούς υπόπτους συνελήφθη και οδηγήθηκε για εξέταση στην Ασφάλεια, αντιλήφθηκε ότι το κλεμμένο κομπολόι βρισκόταν ακόμη στην τσέπη του.

Με την πρόφαση ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, προσπάθησε να εξαφανίσει το ενοχοποιητικό στοιχείο πετώντας το στη λεκάνη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν αντιλήφθηκαν την κίνησή του, ανέσυραν το κομπολόι και το χρησιμοποίησαν ως κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, οδηγώντας τον τελικά στη Δικαιοσύνη.