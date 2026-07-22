Πάτρα: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του στην πλαζ Ροϊτίκων - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του στην πλαζ Ροϊτίκων στην Πάτρα το πρωί της Τετάρτης.

Λουόμενοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Διασώστες έφτασαν γρήγορα και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνδρα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στην πλαζ των Ροϊτίκων, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άνδρας που βρισκόταν στην πλαζ έχασε τις αισθήσεις του με τους λουόμενους να καλούν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Διασώστες βρέθηκαν στο σημείο σε λίγα λεπτά και αμέσως άρχισαν προσπάθειες να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

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