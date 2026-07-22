Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος δύο 39χρονων για παράνομη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων

Snapshot Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο 39χρονων για παράνομη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Η παράνομη απόρριψη προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμιση του δημόσιου χώρου στην περιοχή.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος δύο 39χρονων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες, τις πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου 2025, απομάκρυναν από τον χώρο που μίσθωναν ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως καναπέδες, ντουλάπια, παλιά και σπασμένα ξύλινα έπιπλα, και τα εγκατέλειψαν ανεξέλεγκτα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ενέργειά τους προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμιση του δημόσιου χώρου, δημιουργώντας αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και δυσχεραίνοντας τη χρήση του πεζοδρομίου από τους πολίτες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο 39χρονων πρόκειται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.