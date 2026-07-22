Κυψέλη: Ηλεκτρικό σκούτερ «τυλίχθηκε» στις φλόγες και κατέστρεψε σταθμευμένο ΙΧ
Στάχτη έγινε ένα ΙΧ στην Κυψέλη μετά από φωτιά που έπιασε ένα ηλεκτρικό σκούτερ που ήταν σταθμευμένο δίπλα του
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- Η φωτιά στην Κυψέλη ξεκίνησε από ηλεκτρικό σκούτερ που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από δυνατή έκρηξη.
- Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο δίπλα στο σκούτερ.
- Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε και έκρηξη ελαστικού σε άλλο κοντινό όχημα.
- Οι συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και τη φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε στην Κυψέλη, όταν ηλεκτρικό σκούτερ που βρισκόταν δίπλα του τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, προηγήθηκε δυνατή έκρηξη από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το ηλεκτρικό σκούτερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στο παρακείμενο ΙΧ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια, ώστε έσκασε και το ελαστικό ενός ακόμη οχήματος που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά διερευνώνται.
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