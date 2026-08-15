Ένα αρχαίο υδραυλικό επίτευγμα στην Αμερική δίνει λύσεις στη σύγχρονη κλιματική κρίση

Snapshot Το αρχαίο υδραυλικό σύστημα στη Λα Μοχάνα της βόρειας Κολομβίας καλύπτει έκταση τριπλάσια από το σημερινό Λονδίνο και λειτουργούσε από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 11ο αιώνα μ.Χ.

Το δίκτυο καναλιών δημιουργήθηκε μέσω οριζόντιας συνεργασίας τοπικών οικογενειακών ομάδων, χωρίς κεντρική αυταρχική εξουσία ή μεταλλικά εργαλεία.

Το σύστημα λειτουργούσε ως φυσικός ρυθμιστής νερού, απορροφώντας περίσσεια νερού στις βροχερές περιόδους και παρέχοντας υγρασία στις ξηρές, ενισχύοντας παράλληλα το έδαφος και την αλιεία.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση των υδάτων μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά από τοπικές κοινότητες χωρίς κρατική παρέμβαση.

Η αρχαία αυτή προσέγγιση προσφέρει χρήσιμα διδάγματα για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής κρίσης στην Κολομβία. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό «μηχανικό θαύμα» του αρχαίου κόσμου, το οποίο κατασκευάστηκε από αυτόχθονες πληθυσμούς στη Νότια Αμερική πριν από χιλιάδες χρόνια, έρχεται να ανατρέψει τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την οργάνωση των μεγάλων έργων υποδομής.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Sustainability, το γιγαντιαίο υδραυλικό σύστημα στη περιοχή Λα Μοχάνα της βόρειας Κολομβίας δεν δημιουργήθηκε από κάποια αυταρχική κεντρική εξουσία, αλλά μέσω της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ τοπικών οικογενειακών ομάδων.

Ένα έργο τριπλάσιο από την έκταση του Λονδίνου

Το προκολομβιανό αυτό δίκτυο καναλιών και υπερυψωμένων καλλιεργειών –το οποίο βρισκόταν σε χρήση από τους πρώτους αιώνες π.Χ. έως τον 11ο αιώνα μ.Χ.– καλύπτει την εκπληκτική έκταση των 5.000.000 στρεμμάτων (500.000 εκταρίων), μέγεθος τριπλάσιο από το σημερινό Λονδίνο, όντας ορατό ακόμη και από μεγάλο υψόμετρο.

Μέχρι σήμερα επικρατούσε η υπόθεση ότι ένα τόσο σύνθετο έργο απαιτούσε την παρουσία ισχυρών ηγεμόνων. Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και αναλύοντας την ποσότητα του μετακινηθέντος χώματος, υπολόγισε ότι το έργο υλοποιήθηκε από ένα τοπικό εργατικό δυναμικό περίπου 800 ατόμων (ανδρών, γυναικών και παιδιών), χωρίς τη χρήση μεταλλικών εργαλείων.

Αρμονία με τη φύση και προστασία από την κλιματική κρίση

Το σύστημα λειτουργούσε ως φυσικός ρυθμιστής: απορροφούσε τους τεράστιους όγκους νερού κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων και διοχέτευε σταδιακά το νερό τις περιόδους ξηρασίας, εμπλουτίζοντας παράλληλα το έδαφος και διευκολύνοντας την αλιεία.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι αρχαίες αυτές κοινωνίες επέλεξαν να συνεργαστούν με τη φύση αντί να την εμποδίσουν. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει σήμερα πολύτιμα διδάγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής στην Κολομβία, η οποία δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή. Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση των υδάτων μπορούν να οργανωθούν αποτελεσματικά από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες, χωρίς να είναι απαραίτητη η κρατική επιβολή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork