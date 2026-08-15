Ιράν σε Τραμπ: «Το Ορμούζ δεν μπορεί να κατακτηθεί ούτε με ένα tweet, ούτε με αεροπλανοφόρα»

Snapshot Το Ιράν απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, τονίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να κατακτηθεί ούτε με tweets ούτε με αεροπλανοφόρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το στενό θα ανοίγει και θα κλείνει μόνο κατόπιν εντολών του Ιράν και προειδοποίησε για συνέχιση του αποκλεισμού μέχρι την αποδοχή της ήττας τους.

Το Ιράν και το Ομάν διεξάγουν συνομιλίες για πιθανή κοινή διαχείριση του στενού και άνοιγμα εναλλακτικής ναυτιλιακής διαδρομής, ανεξάρτητα από τον διάλογο με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι σύντομα θα κηρύξει το στενό ως αμερικανικό έδαφος και υποστήριξε ότι το Ιράν υφίσταται ήττα και κανένα πλοίο δεν θα περνά χωρίς αμερικανική έγκριση.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή ενισχύεται με αντικατάσταση του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln από το USS George Washington, διατηρώντας την ένταση στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Προκλητικά σχολίασε το Σάββατο, το καθεστώς του Ιράν τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με μια πιθανή ανακήρυξη του στενού του Ορμούζ ως αμερικανικού εδάφους και υποστήριξε ότι η θαλάσσια αυτή περιοχή δεν μπορεί να ελεγχθεί «ούτε με ένα tweet ούτε με αεροπλανοφόρα».

Η ιρανική απάντηση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ επέμεινε να επέμεινε να διεκδικήσει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού.

«Ο Τραμπ δήλωσε ότι, μετά την ήττα του Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να κατακτηθεί ούτε με ένα tweet ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διαταγής ούτε με προεκλογική ομιλία», έγραψε στο X ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις.

"The Strait of Hormuz cannot be seized by tweet, nor by aircraft carrier, nor by issuing an order, nor by an election speech", said Kazem Gharibabadi, Iran's deputy foreign minister for legal and international affairs, responding to Donald Trump's [@POTUS] recent remark. pic.twitter.com/HcJXC8HYXN — TVP World (@TVPWorld_com) August 15, 2026

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν εκφοβίζεται από τις απειλές ούτε αφήνεται να εκφοβιστεί από επιδείξεις δύναμης» και υπογράμμισε ότι το στενό «ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ιρανικό».

Στο μήνυμά του, ο Γκαριμπαμπάντι προειδοποίησε: «Αυτό το στενό θα κλείνει και θα ανοίγει μόνο κατόπιν εντολών του Ιράν και, έως ότου αποδεχθούν την πραγματικότητα της ήττας τους και σταματήσουν να κάνουν παραληρητικές δηλώσεις, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό».

Οι ιρανικές αρχές τόνισαν ότι οποιαδήποτε εξωτερική απόπειρα ελέγχου της περιοχής θα αντιμετωπιστεί με μέτρα βίας. Το στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται μεταξύ Ιράν και Ομάν, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διαδρομές για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο έλεγχός του αποτελεί ιστορικά αιτία διαμάχης και εστία έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ειδικά στο πλαίσιο της στρατιωτικής κλιμάκωσης των τελευταίων εβδομάδων.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του Ιράν και του Ομάν διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με την πιθανή κοινή διαχείριση του στενού και το άνοιγμα μιας εναλλακτικής ναυτιλιακής διαδρομής. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, ανέφερε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις «θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σύντομα» και διευκρίνισε ότι είναι «εντελώς ξεχωριστές» από οποιονδήποτε αδιέξοδο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αξιωματούχος εξήγησε ότι χώρες όπως το Κατάρ και το Πακιστάν ενεργούν ως μεσολαβητές και μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το άμεσο πλαίσιο αυτών των δηλώσεων περιλαμβάνει την πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε: «Πολύ σύντομα θα κηρύξω το στενό του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αλήθεια». Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε αυτή την ανακοίνωση με την έκβαση της τρέχουσας στρατιωτικής επίθεσης στην περιοχή και υποστήριξε: «Το Ιράν υφίσταται πολύ σκληρή ήττα. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει, εκτός αν το θελήσουμε εμείς».Επιπλέον, η στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή συνεχίζει να εντείνεται.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο παραμένει στην περιοχή από το 2025, θα αντικατασταθεί τις επόμενες ημέρες από το USS George Washington. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε τη διάρκεια των επιχειρήσεων και υποβάθμισε τις αναφορές για προβλήματα στο πλήρωμα.

Η διαμάχη για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ διατηρεί την θαλάσσια κυκλοφορία σε αποκλεισμό και αυξάνει τη διεθνή πίεση προς το καθεστώς του Ιράν. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι αποφασιστικές για τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και τη στρατιωτική ισορροπία σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της Μέσης Ανατολής.

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